Nuansa K-Pop Tercipta di Medan Perang! PUBG Mobile Hadirkan Kolaborasi Menarik dengan aespa

PUBG Mobile berkolaborasi dengan aespa. (Istimewa)
JawaPos.com - PUBG Mobile, salah satu game battle royale paling populer di dunia membuat gebrakan menarik. Teranyar, mereka melakukan kolaborasi menarik dengan girl group asal Korea Selatan, aespa.
Kolaborasi tersebut bakal menciptakan pengalaman bermain yang berbeda, dengan menggabungkam intensitas pertemuan battleground degan gaya futuristis dan estetika berani khas girl group kenamaan Korea Selatan tersebut. Mulai hari ini hingga 30 Juni, para pemain dapat menikmati berbagai konten in-game eksklusif.
Nah, kolaborasi tersebut bisa langsung dirasakan oleh pemain dalam ajang PUBG Mobile Global Open (PMGO) Season 1 2026 yang berlangsung di Jakarta. Ajang tersebut telah memasuki babak Grand Finals di Istora Senayan Jakarta pada 6-7 Juni 2026.
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Kolaborasi sudah terjalis, aespa pun memberikan dukungan langsung kepada seluruh tim peserta PMGO Season 1 2026 Jakarta. Turnamen esports internasional tersebut menghadirkan 32 tim dari berbagai negara yang memperebutkan hadiah total USD 500.000 atau sekitar Rp8,1 miliar.
"Apa kabar Indonesia, kami adalah aespa. Selamat atas berlangsungnya PMGO 2026 Jakarta, kami mendukung PMGO Jakarta Indonesia Champions," tutur para personel aespa, dipetik dari instagram @pubgmobile_id, Minggu (7/6/2026).
"Nikmati PMGO sepenuhnya dan terus ramaikan suasananya. Winner Winner Chicken Dinner!," sambungnya.
Dalam babak Grand Finals, Indonesia menempatkan tiga dari 16 tim yang berlaga di babak tersebut. Tiga tim itu adalah Bigetron by Vitality, Pandum, dan Boom Esports.
Adapun kolaborasi ini membawa transformasi visual yang signifikan melalui item-item eksklusif. Pemain dapat memperoleh outfit yang terinspirasi langsung dari gaya masing-masing anggota aespa.Tak hanya soal penampilan, identitas setiap anggota aespa semakin terasa nyata karena hadir pula voice pack individu yang bisa digunakan pemain saat berkomunikasi di dalam tim.
Selain busana, elemen tempur seperti frying pan kustom, skin senjata (firearm skin), hingga helmet bertema aespa juga tersedia melalui sistem Prize Path waktu terbatas. Ini menjadi kesempatan langka bagi kolektor untuk melengkapi jajaran item langka mereka dengan sentuhan high-tech khas aespa.
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