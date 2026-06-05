Partai Puncak PMGO Season 1 2026 Dimulai Besok, Ada 3 Tim Indonesia

JawaPos.com - Turnamen esports kelas dunia PUBG MOBILE Global Open (PMGO) 2026 Season 1 telah menyelesaikan babak Group Stage dan Survival Stage. Babak Grand Final akan mulai berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Sabtu (6/6/2026) hingga Minggu (7/6/2026).

Di partai puncak, ada 16 tim yang bersaing untuk memperebutkan titel gelar juara. Menariknya, terdapat tiga wakil yang akan tampil di babak tersebut, yakni Bigetron by Vitality, Pandu, dan Boom Esports.

Ketuga tim tersebut tampil impresif di babak Group Stage, hingga sukses mengamankan tiket lolos langsung ke partai puncak. Diketahui, Bigetron by Vitality, Pandum, dan Boom Esports finis peringkat enam teratas di fase Group Stage. Pencapaian itu sudah cukup untuk membawa mereka babak Grand Final.

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Pasalnya, di Group Stage diikuti oleh 32 tim dan dibagi menjadi dua grup degan masing-masing berisi 16 tim. Dalam hal ini, hanya 12 tim saja yang diambil untuk melaju ke partai final dari Group Stage.

Masing-masing grup diambil enam tim teratas. Nah, seperti yang sudah disinggung di atas, Bigetron by Vitality, Pandum, dan Boom Esport sukses finis peringkat enam teratas. Maka itu, mereka berhak melaju ke babak Grand Final.

Pandum meraih peringkat enam teratas di Grup A bersama Horaa Esports, eArena, S2G Esports, Aurora, dan Furia. Sementara Bigetron by Vitality dan Boom Esports menempatkan diri di enam teratas Grup B bersama ULF Esports, Gaming Stars, TT Project, dan Geekay.

Sementara itu, tim yang finis di peringkat 7–14 dari masing-masing grup akan melaju ke Survival Stage pada 4 Juni, di mana mereka akan berjuang demi satu kesempatan terakhir untuk tetap bertahan di kompetisi. Di sisi lain, dua tim terbawah dari setiap grup harus mengakhiri perjalanan mereka lebih awal karena tersingkir sebelum Survival Stage dimulai.

Tim juara PMGO Season 1 2026 nantinya akan mendapatkan total hadiah USD 500 ribu atau sekitar Rp9 miliar. Tapi selain itu, tim tersebut juga akan menantongi sejumlah poin PUBG Mobile Global Championship (PMGC).