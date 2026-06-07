Veda Ega Pratama Bongkar Tantangan Cuaca dan Target, Start P9 Modal Kejar Podium Moto3 Hungaria 2026

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memastikan akan memulai balapan Moto3 Hungaria 2026 dari posisi kesembilan di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, Minggu (7/6/2026).

Meski sempat mengalami crash pada FP2 dan menghadapi perubahan cuaca yang cukup ekstrem, rider Honda Team Asia itu tetap mampu mengamankan tempat di 10 besar dan menjaga peluang berburu podium.

Bagaimana Perjuangan Veda Ega Menuju Posisi Kesembilan? Veda Ega Pratama langsung tampil di sesi Kualifikasi 2 (Q2) setelah sebelumnya mengakhiri sesi Practice di posisi kedua. Pembalap asal Gunungkidul itu akhirnya menempati posisi kesembilan dengan catatan waktu 1 menit 46,842 detik.

Hasil tersebut menempatkan Veda di barisan ketiga saat balapan berlangsung. Posisi start itu cukup menjanjikan mengingat persaingan Moto3 yang kerap berlangsung ketat hingga lap terakhir.

Veda mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih pada sesi kualifikasi. Meski belum mampu menembus tiga besar, posisi kesembilan dinilainya tetap menjadi modal penting untuk menghadapi race.

"Hari ini hasilnya cukup bagus di sesi kualifikasi dan tidak terlalu buruk, karena saya akan start dari posisi ke-9 pada hari Minggu besok,” ujar Veda Ega Pratama usai sesi kualifikasi.

Pembalap Honda Team Asia tersebut sebenarnya sempat menunjukkan kecepatan yang kompetitif sepanjang akhir pekan. Masuk langsung ke Q2 menjadi bukti konsistensi performanya sejak sesi latihan.

Apa Penyebab Veda Ega Terjatuh di FP2? Sebelum menjalani kualifikasi, Veda lebih dulu mengalami insiden pada sesi Free Practice 2 (FP2). Kesalahan saat memasuki tikungan kelima membuatnya kehilangan kendali dan terjatuh.

“Pada pagi hari tadi, saya melakukan kesalahan di tikungan kelima karena mengerem sekitar 10 meter lebih lambat atau lebih dekat ke tikungan. Akhirnya saya terjatuh dan tidak bisa melanjutkan sesi FP2 karena ada beberapa komponen motor yang rusak dan harus diperbaiki."