Kecewa Berat! Hiroshi Aoyama Ungkap Penyebab Veda Ega Pratama Finis P16 di Moto3 Hungaria 2026

JawaPos.com — Veda Ega Pratama gagal meraih poin pada Moto3 Hungaria 2026 setelah finis di posisi ke-16 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026).

Pembalap Honda Team Asia yang memulai balapan dari posisi kesembilan itu kehilangan peluang bersaing di barisan depan akibat hukuman Long Lap Penalty, membuat manajer tim Hiroshi Aoyama mengaku kecewa dengan hasil yang jauh dari ekspektasi.

Mengapa Hiroshi Aoyama Kecewa dengan Hasil Veda Ega Pratama? Hiroshi Aoyama menilai hasil balapan di Hungaria tidak mencerminkan potensi sebenarnya yang dimiliki Veda Ega Pratama.

Manajer Honda Team Asia itu merasa pembalap Indonesia berusia 17 tahun tersebut seharusnya mampu bersaing untuk posisi yang lebih baik jika tidak terbebani penalti.

Menurut Aoyama, Veda memulai akhir pekan dengan modal yang cukup menjanjikan setelah mengamankan posisi kesembilan di grid.

Posisi start tersebut membuka peluang bagi Veda untuk bertarung di kelompok depan sejak lap awal.

"Hari ini bukanlah hasil yang kami harapkan. Veda memulai dari posisi kesembilan tetapi harus menjalani Long Lap Penalty," ujar Aoyama.

Ia menegaskan karakteristik Sirkuit Balaton Park membuat dampak penalti menjadi jauh lebih besar dibandingkan lintasan lain.