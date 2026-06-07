Jonatan Christie Gagal Juara Indonesia Open 2026, Kutukan Istora Masih Berlanjut

ilustrasi dari akun X @INAbadminton JawaPos.com - Harapan pecinta bulutangkis indonesia untuk melihat gelar tunggal putra kembali ke pangkuan Indonesia harus tertunda.

Di partai final Polytron Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Jonatan Christie harus mengakui keunggulan Victor Lai, dalam dua set langsung dengan skor 19-21 dan 8-21.

Kekalahan ini semakin terasa menyakitkan karena Jonatan tampil sebagai satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putra yang mampu menembus final.

Bagi Jonatan Christie, hasil ini menambah panjang penantian gelar Indonesia Open.

Meski telah menjadi salah satu andalan indonesia selama bertahun-tahun dan pernah menjuarai berbagai turnamen bergengsi, gelar Indonesia Open masih belum berhasil ia raih.

Masuk ke final 2026 seolah menjadi kesempatan emas untuk mematahkan anggapan "kutukan Istora" yang kerap menghantui tunggal putra Indonesia. Namun kenyataannya, mimpi tersebut harus kembali pupus.

Kekalahan dari Victor Lai juga menjadi bukti semakin ketatnya persaingan tunggal putra dunia.