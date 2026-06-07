Kejutan! Jonatan Christie Dibungkam Pemain Muda Kanada Victor Lai di Final Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Kejutan terjadi pada partai final sektor tunggal putra di Indonesia Open 2026. Wakil tuan rumah, Jonatan Christie, secara mengejutkan menelan kekalahan dari tunggal putra Kanada, Victor Lai dalam dua gim langsung dengan skor 19-21, 8-22 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026) sore WIB.

Jonatan kesulitan menemukan ritme permainannya sejak awal. Pemain yang akrab disapa Jojo itu harus tertinggal di interval gim pertama dari Victor Lai dengan skor 8-11.

Usai jeda interval, Jonatan mencoba untuk bangkit membalikkan keadaan. Akan tetapi, Victor Lai mampu mempertahankan keunggulan hingga berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Pada gim kedua, Victor Lai tampil dominan sejak awal. Pemain ranking 13 dunia itu berhasil unggul jauh atas Jonatan dengan skor 6-1.

Poin demi poin terus diamankan tunggal putra Kanada tersebut dan berhasil ungngul telak 11-5 di interval gim kedua. Sementara Jonatan masih terlihat kesulitan mengembangkan permainannya.

Alih-alih mengejar, pemain ranking lima dunia dari Indonesia itu justru semakin tertinggal jauh. Hasilnya, Victor Lai sukses merebut kemenangan di gim kedua dengan skor telak 21-8 sekaligus mengunci gelar juara turnamen BWF level Super 1.000 tersebut.

Bisa dibilang, ini merupakan hasil yang cukup mengejutkan. Di atas secarik kertas, Jonatan lebih diunggulkan, tapi Victor Lai berhasil memberikan kejutan dengan menumbangkan tunggal putra anyar tuan rumah tersebut.