Ambisi Besar An Se-young Usai Rebut Gelar Juara Indonesia Open 2026

An Se-young menjuarai Indonesia Open 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan, An Se-young, mengungkap ambisi besarnya setelah merebut gelar juara Indonesia Open 2026. Dia ingin menjadi pemain yang tidak pernah terkalahkan.
An Se-young merebut gelar juara usai menumbangkan Akane Yamaguchi dari Jepang di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026) siang WIB. Tunggal putri nomor satu dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 23-21, 21-12.
Usai pertandingan, An Se Young, mengaku puas dengan permainannya. Menurutnya, kondisi fisik yang prima menjadi salah satu kunci keberhasilannya menumbangkan Akane Yamaguchi.
“Menurut saya pertandingan hari ini secara umum cukup baik. Kondisi fisik saya juga tampak bagus. Jadi saya rasa itu sebabnya saya bisa bermain dengan percaya diri,” sambungnya.
Keberhasilan juara Indonesia Open 2026 mempertajam rekor sempurna An Se-young pada tahun ini. Dia sudah mengikuti enam turnamen individu dan hanya sekali gagal merebut gelar juara.
Satu-satunya hasil minor itu diterima An Se-young pada final All England 2026. Dia kalah dari Wang Zhi Yi dengan skor 15-21, 19-21.
Lima gelar diraih oleh An Se-young pada tahun ini. Mulai dari India Open, Malaysia Open, Kejuaraan Asia, Singapore Open, dan yang terbaru adalah Indonesia Open.
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Meski sudah meraih lima gelar tahun, An Se-young belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ambisinya masih terus menyala untuk bisa dapat hasil sempurna di ajang-ajang berikutnya.
"Daripada berfokus pada tujuan tertentu, saya percaya bahwa latihan yang konsisten dan mengejar sikap kesempurnaan adalah cara untuk terus mempertahankannya," tutur An Se-young.
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