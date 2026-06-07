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Banu Adikara
Minggu, 7 Juni 2026 | 23.32 WIB

Juarai Indonesia Open 2026, An Se-young: Saya Ingin jadi Yang Tidak Terkalahkan

An Se-young menjuarai Indonesia Open 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

An Se-young menjuarai Indonesia Open 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 JawaPos.com - Tunggal putri Korea Selatan, An Se-young meneruskan dominasinya di kancah tunggal putri dunia usai menjuarai Indonesia Open 2026, Minggu (7/6).

Se-young naik ke podium tertinggi di Istora Senayan setelah menundukkan jagoan Jepang, Akane Yamaguchi dalam dua gim langsung dengan skor 23-21 dan 21-12.

Kemenangan ini membuat Se-young sudah memenangi 19 kali laga dari total 34 pertemuan dengan Akane.

Usai laga, Se-young menuturkan bahwa kemenangannya hari ini tidak lepas dari game plan yang berhasil ia terapkan hingga berhasil menetralisir keuletan Akane.

"Permainan hari ini sangat-sangat oke. Kondisi saya juga sangat baik dan permainan berjalan sesuai tempo yang saya inginkan," ujar Se-young.

Tak Terkalahkan

Di 2026, An Se-young nyaris tidak tersentuh kekalahan. Dari total 37 laga yang sudah ia jalani di tahun ini, ia baru kalah satu kali, tepatnya di final All England 2026 dari Wang Zhi Yi (Tiongkok) di partai final.

Mengomentari rentetan kemenangan menakjubkannya itu, Se-young mengatakan bahwa semua bisa terjadi berkat intensitas dan rutinitas latihannya yang stabil.

"Saya mempertahankan segala kesempurnaan yang saya inginkan baik dalam latihan maupun pertandingan. Saya juga selalu ingin bermain lebih baik setiap harinya," kata Se-young.

Saat ditanya apa yang jadi tujuan terbesarnya saat ini Se-young menjawab dengan mantap:

"Saya ingin jadi atlet yang tidak pernah dikalahkan. Tujuan saya hanya ingin menang!" tutupnya.

Editor: Banu Adikara
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