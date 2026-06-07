Ganda Campuran Denmark Nangis Pelukan di Istora! Mau Liburan ke Labuan Bajo Usai Juara di Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Mathias Christiansen tidak kuasa menahan air matanya usai menjuarai Indonesia Open 2026. Ia langsung menangis sembari menutupi wajahnya dengan handuk.

Pasangan ganda campurannya, Alexandra Boje, langsung menghapiri dan memeluknya dengan hangat di tengah lapangan disertai gemuruh teriakan dari para penonton di Istora Senayan.

Christiansen/Boje ditahabiskan sebagai juara usai menundukkan pasangan Tiongkok, Cheng Xing/Zhang Chi. Tidak butuh waktu lama, keduanya menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 23-21.

Kemenangan ini membuat Christiansen/Boje sukses menjuarai Indonesia Open pertama mereka, sekaligus merengkuh gelar juara di level Super 1000 perdana.

"Bisa juara di sini rasanya seperti mimpi," ujar Christiansen dalam bahasa Indonesia yang fasih di hadapan awak media ketika sesi konferensi pers dimulai.

Boje mengamini kata-kata pasangan yang juga merupakan kekasihnya itu.

"Memenangi turnamen Super 1000 adalah target kami sejak lama. Bisa meraih gelar ini di panggung sebesar Istora jelas merupakan hal yang sangat menakjubkan!" kata Boje.

Liburan ke Labuan Bajo Kemenangan di Indonesia Open 2026 juga menjadi penutup yang manis dalam tur Asia yang dijalani oleh Christiansen/Boje. Sebelum naik podium tertinggi di Istora, keduanya sudah terlebih dulu menjadi kampiun di Thailand Open 2026 dan Singapore Open 2026 yang masing-masing punya level Super 500 dan Super 750.

"Kami menang di level 500, lalu 750, dan sekarang 1000. Kami sebelumnya juga sudah menang di level Super 100 dan Super 300. Jadi kami sudah punya lengkap!" kelakar Christiansen.