Semifinal IBL 2026 Sajikan Drama, Satria Muda dan Pelita Jaya Dalam Tekanan!

Dewa United memenangi laga pertama Semifinal IBL 2026 kontra Pelita Jaya. (Dok. IBL)
JawaPos.com – Babak semifinal IBL GoPay 2026 langsung menghadirkan tensi tinggi sejak pertandingan pertama. Format baru Best of 5 yang untuk pertama kalinya digunakan pada fase semifinal terbukti membuat persaingan menuju partai puncak semakin sulit diprediksi.
Dua kejutan besar mewarnai laga pembuka. Di Bandung Arena, Jumat (5/6), Bogor Hornbills sukses mencuri kemenangan penting dari tuan rumah Satria Muda Pertamina Bandung dengan skor 99-93. Hasil tersebut membuat Hornbills unggul 1-0 dalam seri sekaligus mencatat sejarah sebagai tim yang mampu merebut kemenangan tandang atas salah satu klub tersukses dalam sejarah IBL pada fase krusial kompetisi.
Sementara itu, pada semifinal lainnya, juara bertahan Dewa United Banten menunjukkan mental juara dengan menaklukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta 78-76 di PJ Arena, Sabtu (6/6).
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Kemenangan tipis tersebut membuat Dewa United memimpin 1-0 sekaligus menghidupkan kembali rivalitas panas yang musim lalu tersaji di partai final.
Pelatih Dewa United Agusti Julbe Bosch mengatakan bahwa kemenangan ini tidak lantas membuat mereka lega dan lengah.
"Setiap pertandingan akan menjadi pertarungan ketat dan sengit. Kami harus siap menghadapi segalanya," ujar pelatih Dewa United Agusti Julbe Bosch.
Hasil Game 1 dari kedua seri langsung mengubah peta persaingan. Satria Muda dan Pelita Jaya yang semula diunggulkan karena bermain di kandang kini berada dalam tekanan besar.
Keduanya wajib meraih kemenangan pada Game 2 jika tidak ingin tertinggal 0-2 sebelum seri berpindah ke markas lawan.
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