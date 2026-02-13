Pelita Jaya Jakarta Siap Tempur Lawan Bogor Hornbills di Final IBL 2026

JawaPos.com - Pelita Jaya Jakarta bersiap menghadapi Borneo Hornbills di partai final IBL 2026. Pelatih Pelita Jaya Jakarta, David Singleton, menyatakan persiapan timnya berjalan baik dan siap untuk merebut kemenangan di gim pertama laga pamungkas tersebut.

Pelita Jaya Jakarta akan bersua dengan Bogor Hornbills di laga pamungkas dengan format best-of-five. Pertandingan pertama duel pamungkas itu akan digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada Jumat (19/6/2026) besok.

Sebagai pelatih, David Singleton mengaku sangat bersemangat menatap laga tersebut. Dia mengungkapkan, para pemain sudah siap secara teknis, fisik, maupun mental untuk merebut kemenangan.

"Saya sangat bersemangat dengan posisi kami saat ini. Kami memiliki ritme dan momentum yang baik. Sekarang kami hanya perlu turun ke lapangan dan mewujudkannya," ujar Singleton kepada awak media di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta pada Kamis (18/6/2026).

Perihal lawan, Singleton menilai Bogor Hornbills tetap menjadi lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, tim tersebut menunjukkan perkembangan dan konsistensi sepanjang musim.

"Mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat, mereka tetap setia pada proses mereka, mereka percaya pada pemain mereka, dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memenangkan pertandingan," bebernya.

Kapten Pelita Jaya Jakarta, Andakara Prastawa, juga mengakui bahwa Bogor Hornbills adalah lawan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun is menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah membawa timnya mengunci kemenangan di gim pertama.

"Ya, Bogor bukan lawan yang ya, bukan lawan yang gampang gitu ya. Tapi ya kita tetep fokus ke PJ-nya aja, nggak usah mikirin lawan dulu. Fokus ke PJ-nya, fokus sama apa yang udah kita siapin, apa yang harus kita lakuin. Jadi, ya one game at a time, kita ambil dulu 1-0 nya di sini. Targetnya ya menang aja,” tutur Prastawa.