Kena Hukuman Long Lap Penalty di Moto3 Hungaria 2026, Semangat Veda Ega Pratama Tak Surut!

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mendapat hukuman long lap penalty pada balapan utama Moto3 Hungaria 2026 yang berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6) pukul 16.00 WIB. Namun hukuman itu tak menyurutkan pebalap Honda Team Asia tersebut.

Veda Ega menjalani hari kedua Moto3 Hungaria dengan penuh rintangan. Pebalap berusia 17 tahun itu sempat terjatuh pada sesi latihan bebas kedua (FP2). Namun ia tidak mengalami cedera dan berhasil menutup sesi kualifikasi di posisi ke-9 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 46,845 detik.

"Hari ini bukanlah hari yang sempurna, tetapi juga bukan hari yang buruk. Sabtu pagi saya mengalami kecelakaan di awal FP2, sehingga saya tidak dapat menyelesaikan long run yang telah kami rencanakan,” kata Veda Ega dalam rilis resmi Honda Team Asia yang diterima JawaPos.com, dipetik Minggu (7/6/2026).

“Untungnya, saya baik-baik saja dan siap untuk balapan lagi di kualifikasi," sambungnya.

Hari kedua Moto3 Hungaria tampaknya benar-benar bukan hari yang baik bagi Veda Ega. Karena selain terjatuh, ia juga mendapat hukuman long lap penalty oleh FIM MotoGP Steward Panel. Hukuman tersebut didapat karena dirinya dianggap menghalangi dan mengganggu laju Ruche Moodley saat sesi kualifikasi.

"Di Q2 saya merasa nyaman di atas motor dan kepercayaan diri saya, terutama saat pengereman, cukup kuat. Itu sangat penting karena dapat sangat membantu selama balapan. Sayangnya, lap terbaik saya dibatalkan karena bendera kuning, dan selisih dengan yang di depan sangat kecil," ujar Veda Ega.

Veda Ega pun sangat menyayangkan sanksi tersebut. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak membuat pebalap kelahiran Gunungkidul itu patah semangat.

Pebalap Honda Team Asia itu menegaskan akan tampil semaksimal mungkin demi menutup balapan di posisi terbaiknya. Veda Ega menilai, memulai balapan dari grid kesembilan sudah cukup untuk menjaga asa merangsek ke barisan depan.