Kepalang Tanggung! Jonatan Christie Bertekad Rebut Gelar Juara Perdana di Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil merebut tiket final Indonesia Open 2026. Jonatan pun bertekad menuntaskan ajang tersebut dengan hasil manis, yakni gelar juara.

Jonatan mengamankan tiket final usai menang susah payah lawan pemain muda Thailand, Panitchapon Teeraratsakul di Istora Senayan, Sabtu (6/6/2026). Pemain yang akrab disapa Jojo itu menang susah payah atas Teeraratsakul lewat pertarungan tiga gim dengan skor akhir 16-21, 21-10, dan 21-12.

“Puji Tuhan bisa melaju ke babak final. Setelah permainan yang cukup menegangkan, karena kondisi bolanya cukup berbeda dibanding beberapa hari belakangan. Hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand, karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smash-nya sangat-sangat kencang,” kata Jonatan dalam konferensi pers usai pertandingan, Sabtu (6/6/2026).

Bagi Jonatan, ini merupakan pencapaian yang sangat manis. Setelah penantian panjang, pemain kelahiran Jakarta itu akhirnya berhasil menapaki kaki ke babak final turnamen BWF level Super 1000 tersebut.

“Betul ini final pertama saya di Indonesia Open, dan bisa melangkah sejauh ini sangat berarti sekali untuk saya. Saya menunggu momen ini cukup lama, saya berusaha, saya mencoba untuk mencari formula yang tepat juga. Mungkin, waktunya Tuhan kasih di tahun ini,” terang Jonatan.

Sesuai target awal, Jonatan ingin merebut gelar juara perdananya di ajang Indonesia Open. Ia menyadari bahwa ekspektasi publik begitu besar. Namun, ia juga tidak ingin menggebu-gebu dan memilih untuk menikmati pertandingan besok demi bisa menampilkan performa terbaiknya.

“Lebih mau menikmati permainan aja sih untuk besok. Ya memang pasti ada ekspektasi, harapan, mungkin dari masyarakat Indonesia juga, pecinta bulutangkis juga, dan bahkan saya sendiri pun harapannya pasti ada ingin meraih gelar juara. Indonesia Open salah satu big event target saya dan tim, gitu kan. Jadi saya pengen berusaha untuk menikmati momen tersebut. Dan ya berusaha semaksimal mungkin,” terang Jonatan.

Di partai final, Jonatan akan menghadapi tunggal putra Kanada, Victor Lai. Laga final besok akan menjadi pertemuan perdana bagi kedua pemain, mengingat keduanya belum pernah saling berhadapan.