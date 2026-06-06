An Se-young dan Akane Yamaguchi Lakoni Duel ke-33 di Final Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Rivalitas dua tunggal putri papan atas dunia, An Se-young dan Akane Yamaguchi, kembali tersaji pada final Indonesia Open 2026 setelah keduanya memastikan tiket partai puncak di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Final tersebut menjadi panggung lain dari persaingan panjang An dan Akane yang dalam beberapa musim terakhir kerap menghadirkan duel berintensitas tinggi.

Pertemuan ini adalah pertemuan ke-33 dua pemain tangguh tersebut. Dari jumlah duel itu, An Se-young tercatat lebih unggul dengan memenangi 18 laga.

Akane lebih dulu memastikan tempat di final setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Sim Yu-jin dua gim langsung 21-14, 21-7. Kemenangan tersebut sekaligus menggagalkan peluang Korea Selatan menciptakan final sesama wakil mereka di sektor tunggal putri.

Pada laga tersebut, Akane tampil sangat solid sejak gim pertama. Pebulu tangkis Jepang tersebut mampu mengendalikan tempo reli, memaksa Sim banyak bergerak, dan tidak memberi banyak ruang bagi lawannya untuk mengembangkan permainan.

Dominasi Akane makin terlihat pada gim kedua. Sim yang berupaya keluar dari tekanan justru semakin kesulitan menghadapi variasi pukulan dan kecepatan Akane dalam mengubah arah serangan. Akane pun menutup pertandingan dengan margin yang telak untuk kembali menjejak final turnamen level Super 1000 tersebut.

Sementara itu, An harus melalui jalan yang jauh lebih dramatis untuk mengamankan tiket final. Tunggal putri nomor satu dunia asal Korea Selatan itu menang atas rival lainnya Chen Yu Fei dari China melalui pertandingan tiga gim 21-17, 19-21, 23-21.

Duel An melawan Chen berlangsung ketat sejak awal. An membuka pertandingan dengan permainan solid dan mampu merebut gim pertama. Ia bahkan sempat berada dalam posisi nyaman pada gim kedua setelah unggul 11-4 dan kemudian 16-11.