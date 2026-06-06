Cipta Cendikia dan Putri JP Jakarta Juara Hydroplus Soccer League Jakarta

JawaPos.com - Hydroplus Soccer League Jakarta 2025/2026 resmi menuntaskan kompetisi sekaligus melengkapi daftar peserta putaran nasional Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026. Cipta Cendikia Football Academy tampil sebagai juara kategori U-15, sedangkan Putri JP Jakarta menjadi kampiun U-18.

Keberhasilan kedua tim terasa istimewa karena sama-sama menyelesaikan kompetisi tanpa terkalahkan. Cipta Cendikia mengoleksi 90 poin dari 30 pekan pertandingan, sementara Putri JP Jakarta mengumpulkan 54 poin dari 18 laga.

Program Director Hydroplus Soccer League Teddy Tjahjono menyebut, Jakarta menjadi regional terakhir yang menyelesaikan kompetisi musim 2025/2026 setelah Surabaya, Bandung, dan Kudus. Kualitas permainan peserta mengalami peningkatan signifikan sepanjang musim. Apalagi, Jakarta menjadi regional dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 16 tim di kategori U-15 dan 10 tim di U-18.

"Menjalani kompetisi selama kurang lebih enam bulan tentu tidak mudah. Kami melihat semangat, daya juang, dan komitmen luar biasa dari para atlet. Pengalaman seperti ini penting untuk membentuk kemampuan teknis, karakter, disiplin, dan mental juara," ujar Teddy.

Teddy menambahkan, kompetisi tersebut menjadi bagian dari pembinaan berjenjang sepak bola putri yang dijalankan Bakti Olahraga Djarum Foundation. Setelah kompetisi regional selesai, para pemain akan melanjutkan persaingan di Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026 yang berlangsung di Kudus pada 5-12 Juli.

Sementara itu, Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono menilai, Hydroplus Soccer League berperan penting dalam memperluas basis pemain sepak bola putri Indonesia. Format liga dinilai memberikan jam terbang yang lebih konsisten dibanding turnamen jangka pendek.

"Kami berharap dari kompetisi seperti ini semakin banyak pemain yang bisa masuk talent pool Timnas Putri Indonesia, baik di level junior maupun senior," kata Vivin Cahyani Sungkono.

Di kategori U-15, gelar top scorer diraih Albianca Raula dari Cipta Cendikia Football Academy dengan koleksi 38 gol. Albianca mengaku bangga mampu membawa timnya menjadi juara sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan sepanjang musim.