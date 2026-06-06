ACERUN 7K 2026 Memadukan Teknologi dengan Gaya Hidup Sehat dengan Tema Shift the Game, Set the Pace

JawaPos.com - Acer Indonesia menghadirkan ACERUN, kompetisi lari yang memadukan semangat olahraga, gaya hidup aktif, dan inovasi teknologi Acer dalam rangkaian kegiatan yang inspiratif. Tahun ini, ACERUN hadir dengan format baru jarak 7 kilometer, target 3.000 pelari, dan melanjutkan kolaborasi dengan adidas sebagai official jersey partner.

ACERUN 7K 2026 yang akan diselenggarakan pada Minggu (2/8), merupakan bagian dari rangkaian menuju Acer Day 2026, acara tahunan Acer di kawasan Asia Pasifik. Presiden Director Acer Indonesia Leny Ng mengatakan, Shift the Game berani menjadi pendobrak, mengubah cara bergerak ke arah yang lebih baik. Set the Pace mengajak Acerunners untuk dapat terus menjadi standar baru yang menginspirasi lingkungan tidak hanya pada saat berolahraga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

“Dua semangat ini yang ingin kami bagikan melalui ACERUN, dan dua semangat ini pula yang mendorong Acer untuk terus berinovasi dan hadir lebih dekat dengan masyarakat,” kata Leny Ng.

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Kolaborasi Acer dan Adidas hadir di ACERUN tahun ini. Sebagai official jersey partner, Adidas hadirkan jersey resmi yang menjadi bagian dari race pack, melengkapi pengalaman berlari yang nyaman dan berkualitas bagi para peserta.

ACERUN 7K menghadirkan kategori Open (17 tahun ke atas) dan Master (40 tahun ke atas) yang terbuka untuk perempuan dan laki-laki. Pemenang dari empat kategori yang ada akan mendapatkan laptop Acer terbaru yang akan diluncurkan pada saat Acer Day 2026.

Peserta juga mendapatkan kesempatan membawa pulang puluhan hadiah menarik berupa uang tunai, serta perangkat Acer dan Acerpure. ACERUN 7K 2026, mengajak masyarakat untuk terus menjalani gaya hidup aktif di tengah perkembangan era digital. ACERUN bukan sekadar ajang olahraga, melainkan ruang bagi setiap pelari untuk berkembang secara lebih personal dan terhubung dengan komunitasnya.

"ACERUN 7K 2026 bukan hanya satu hari berkompetisi. Menjelang race day, akan gelar rangkaian kegiatan lari bersama komunitas sebagai bagian dari persiapan menuju race guna membangun semangat kolektif. Kami menghadirkan berbagai kegiatan termasuk lari bersama komunitas di sejumlah acara di area Gelora Bung Karno (GBK), Senayan dan pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jakarta," terang Leny Ng.