Dinarsa Kurniawan
Senin, 25 Mei 2026 | 18.45 WIB

Debut di Indonesia, Hadirkan Ajang Lari Khusus Perempuan

Mengusung semangat Women Without Limits, acara ini dirancang sebagai ruang aman bagi perempuan untuk bergerak, berekspresi, dan tumbuh bersama dalam komunitas positif. (Istimewa)

JawaPos.com - Tren olahraga lari di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Aktivitas ini kini hadir sebagai ruang untuk menjaga kesehatan, membangun koneksi, hingga menemukan komunitas yang saling mendukung.

Great Eastern Indonesia bersama Postinc Media menghadirkan Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026, ajang lari khusus perempuan yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. “Kami ingin mengajak perempuan Indonesia untuk melangkah lebih jauh, lebih sehat, lebih berani, dan saling menguatkan,” ujar Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata Gozalie.

Mengusung semangat Women Without Limits, acara ini dirancang sebagai ruang aman bagi perempuan untuk bergerak, berekspresi, dan tumbuh bersama dalam komunitas positif. Ajang ini terinspirasi dari Great Eastern Women’s Run Singapore yang telah berlangsung sejak 2006 dan berkembang menjadi salah satu event lari perempuan terbesar di Asia.

Edisi perdana Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 akan berlangsung pada 16 Agustus 2026 di Senayan Park. Penyelenggaraan tersebut bertepatan dengan hari jadi Great Eastern Life Indonesia dan sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai penghubung menuju Great Eastern Women’s Run Singapore 2026, lima peserta dari Indonesia akan mendapatkan kesempatan mengikuti ajang lari di Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2026.

Pada tahun pertama penyelenggaraannya, Great Eastern Women’s Run Indonesia menargetkan 1.000 peserta melalui dua kategori utama, yakni 5K Fun Run dan Princess Dash. Kategori tersebut dirancang agar dapat diikuti perempuan dari berbagai usia, termasuk ibu dan anak perempuan.

CEO Postinc Media, Rana Rayendra, mengatakan kegiatan ini sejalan dengan visi Postinc sebagai ruang aman bagi perempuan. “Kami ingin menghadirkan pengalaman yang mengajak perempuan bergerak lebih sehat sekaligus terhubung dengan komunitas yang suportif dan berdampak,” katanya.

Pendaftaran Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 mulai dibuka sejak 24 Mei 2026 melalui situs resmi Great Eastern. Tiket dijual dalam tiga fase, yakni Super Early Bird, Early Bird, dan Normal Price.

