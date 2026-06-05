Hasil Practice Moto2 Hungaria 2026: Manuel Gonzalez Tak Terbendung, Kembali Kalahkan David Alonso di Balaton Park

JawaPos.com — Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Manuel Gonzalez, kembali menunjukkan dominasinya pada Moto2 Hungaria 2026 setelah menjadi yang tercepat dalam sesi Practice di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026). Hasil ini membuat pembalap Spanyol tersebut mengamankan tiket langsung ke Q2 sekaligus unggul atas rival terdekatnya, David Alonso.

Sesi Practice Moto2 Hungaria 2026 berlangsung ketat karena menjadi penentuan 14 pembalap yang berhak lolos otomatis ke Q2.

Manuel Gonzalez berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,229 detik dan menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus catatan tersebut sepanjang sesi.

Manuel Gonzalez tampil konsisten sejak awal sesi hingga menit-menit terakhir. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu mampu mempertahankan posisi teratas meski terus mendapat tekanan dari para rivalnya.

David Alonso dari CFMoto Aspar Team menjadi pembalap yang paling dekat dengan Gonzalez. Namun, pembalap Kolombia tersebut masih tertinggal 0,203 detik sehingga harus puas mengakhiri sesi di posisi kedua.

Persaingan juga berlangsung sengit untuk posisi tiga besar. Filip Salac dari OnlyFans American Racing berhasil menempati urutan ketiga setelah membukukan selisih waktu 0,311 detik dari Gonzalez.

Siapa Saja yang Lolos Langsung ke Q2?