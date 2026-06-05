Mario Aji Absen, Manuel Gonzalez Menggila di FP1 Moto2 Hungaria 2026

JawaPos.com — Moto2 Hungaria 2026 langsung menghadirkan persaingan ketat pada sesi Free Practice 1 (FP1) di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026). Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Manuel Gonzalez, tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 41,068 detik, sementara wakil Indonesia Mario Suryo Aji dipastikan belum bisa turun akibat masih menjalani pemulihan cedera leher.

Dalam sesi perdana di trek baru Balaton Park tersebut, Gonzalez unggul 0,125 detik atas pembalap CFMoto Aspar Team, David Alonso, yang menempati posisi kedua.

Sementara posisi ketiga diamankan pembalap SpeedRS Team, Celestino Vietti, dengan selisih 0,222 detik dari pemuncak sesi.

Manuel Gonzalez Langsung Kuasai Balaton Park Manuel Gonzalez menunjukkan adaptasi cepat di lintasan anyar MotoGP Hungaria.

Pembalap Spanyol itu konsisten berada di papan atas sepanjang sesi sebelum akhirnya mengunci posisi teratas dengan waktu terbaik 1 menit 41,068 detik.

Persaingan di lima besar berlangsung sangat ketat. David Alonso membuntuti di posisi kedua, sedangkan Celestino Vietti melengkapi tiga besar.

Filip Salac dari OnlyFans American Racing berada di urutan keempat, disusul Alonso Lopez dari Italjet Gresini di posisi kelima.

Jarak antarpembalap juga sangat tipis. Lima pembalap teratas hanya dipisahkan kurang dari tiga persepuluh detik, menandakan persaingan menuju sesi Practice dan kualifikasi diprediksi berlangsung sengit.