Kabar Buruk! Mario Aji Kembali Absen di Moto2 Hungaria 2026, Honda Team Asia Tunjuk Jacob Roulstone

JawaPos.com — Mario Suryo Aji dipastikan kembali absen pada Moto2 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park akhir pekan ini 5-7 Juni. Pembalap Indonesia tersebut masih menjalani pemulihan cedera, sehingga tim Idemitsu Honda Team Asia menunjuk pembalap Australia Jacob Roulstone sebagai pengganti untuk menghadapi putaran kedelapan musim 2026.

Absennya Mario Aji menjadi kabar yang mengecewakan bagi penggemar balap Indonesia. Sebab, pembalap asal Madiun itu kembali melewatkan kesempatan mengumpulkan poin di tengah persaingan ketat kelas Moto2 musim ini.

Jacob Roulstone Resmi Gantikan Mario Aji di Hungaria Idemitsu Honda Team Asia secara resmi mengumumkan Jacob Roulstone sebagai pengganti Mario Aji untuk Moto2 Hungaria 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi tim menjelang dimulainya rangkaian balapan di Balaton Park Circuit.

“AYO KITA MULAI! Jacob Roulstone akan menggantikan Mario Aji di #HungarianGP. Ini menandai tonggak penting bagi tim, karena Roulstone menjadi pembalap Australia pertama yang mewakili tim di kelas Moto2. Selamat datang Jacob!” tulis Honda Team Asia.

Penunjukan Roulstone bukan keputusan yang sepenuhnya mengejutkan. Pembalap muda Australia tersebut sebelumnya sudah mendapat kesempatan tampil bersama Honda Team Asia pada musim 2026.

Kesempatan di Hungaria menjadi penampilan keduanya bersama tim di kelas Moto2. Selain itu, ia juga mencatat sejarah sebagai pembalap Australia pertama yang membela Honda Team Asia di kategori Moto2 pada ajang kejuaraan dunia.

Rekam Jejak Jacob Roulstone di Grand Prix Jacob Roulstone bukan nama asing dalam paddock Grand Prix. Pembalap Australia itu pernah memperkuat tim Red Bull KTM Tech3 di kelas Moto3 pada musim 2024 dan 2025.

Pengalaman dua musim di Moto3 membuatnya memiliki bekal cukup untuk beradaptasi dengan atmosfer kompetisi dunia.