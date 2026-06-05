Veda Ega Pratama Beraksi Pukul 14.00 WIB! Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Hungaria 2026 Hari Ini

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai perjuangannya di Moto3 Hungaria 2026 pada Jumat (5/6/2026) di Sirkuit Balaton Park, Hungaria. Rider Honda Team Asia itu dijadwalkan menjalani sesi Free Practice 1 mulai pukul 14.00 WIB sebelum melanjutkan sesi Practice yang sangat penting untuk perebutan tiket langsung ke Kualifikasi 2.

Moto3 Hungaria 2026 menjadi seri yang menarik karena para pembalap akan kembali beradaptasi dengan karakter Sirkuit Balaton Park yang memiliki panjang lintasan 4,08 kilometer.

Sesi latihan hari pertama menjadi penentu awal bagi tim dan pembalap dalam menemukan setelan motor terbaik sebelum memasuki sesi kualifikasi dan balapan utama.

Kapan Veda Ega Pratama Tampil di Moto3 Hungaria 2026? Veda Ega Pratama menjadi sorotan utama penggemar balap Indonesia pada rangkaian Moto3 Hungaria 2026 hari ini.

Pembalap muda Honda Team Asia tersebut akan menjalani dua sesi penting yang bisa menentukan peluangnya meraih hasil maksimal sepanjang akhir pekan.

Sesi pertama yang dijalani Veda adalah Free Practice 1 pada pukul 14.00-14.35 WIB.

Pada sesi ini, para pembalap akan memanfaatkan waktu untuk mengenali kondisi lintasan, menguji berbagai setelan motor, serta menentukan pilihan ban yang paling sesuai dengan karakter sirkuit.

Setelah itu, Veda kembali turun lintasan pada sesi Practice pukul 18.15-18.50 WIB.