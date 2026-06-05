Target Veda Ega Pratama di Moto3 Hungaria 2026: Yakin Hadapi Trek Baru, Bidik Lanjutkan Tren Positif

JawaPos.com — Moto3 Hungaria 2026 menjadi tantangan baru bagi Veda Ega Pratama yang akan menjalani balapan di Sirkuit Balaton Park untuk pertama kalinya pada akhir pekan ini. Meski belum pernah menjajal trek tersebut, pembalap Indonesia itu tetap percaya diri dan menargetkan kelanjutan tren positif yang sudah dibangun sepanjang musim debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Moto3 Hungaria 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (5/6/2026) dengan sesi latihan bebas dan latihan resmi. Sementara balapan utama akan digelar pada Minggu (7/6/2026) di Sirkuit Balaton Park, Hungaria.

Kepercayaan diri Veda Ega Pratama tidak datang tanpa alasan. Pembalap Honda Team Asia itu sedang menikmati performa yang konsisten setelah mencatat sejumlah hasil impresif dalam enam seri pertama musim ini.

Mengapa Balaton Park Menjadi Tantangan Besar bagi Veda Ega Pratama? Balaton Park merupakan sirkuit baru yang belum pernah digunakan dalam kalender Kejuaraan Dunia Moto3 sebelumnya. Kondisi tersebut membuat seluruh pembalap harus memulai dari titik yang sama dalam proses adaptasi.

Veda Ega Pratama mengakui sesi awal akhir pekan akan sangat penting untuk memahami karakter trek.

Menurutnya, kemampuan menemukan setelan motor dan ritme balap sejak latihan pertama bakal menjadi kunci untuk bersaing di posisi depan.

"Saya sangat bersemangat untuk balapan di Balaton Park untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi trek yang benar-benar baru bagi semua orang," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia.

Ia menilai pengalaman pertama di lintasan baru bukan hanya dirasakan dirinya. Situasi tersebut justru membuka peluang bagi semua pembalap untuk menunjukkan kemampuan adaptasi mereka sejak awal sesi.