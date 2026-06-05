Misi Berat di Balaton Park! Veda Ega Pratama Optimistis Tembus Barisan Depan Moto3 Hungaria 2026

JawaPos.com — Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menatap Moto3 Hungaria 2026 dengan penuh optimisme meski harus menghadapi tantangan besar di Balaton Park Circuit, Hungaria. Balapan yang berlangsung Minggu (7/6/2026) pukul 16.00 WIB itu menjadi debut Veda di lintasan baru yang belum pernah digunakan dalam ajang Grand Prix sebelumnya, sehingga menuntut adaptasi cepat sejak sesi latihan pertama.

Akhir pekan ini menjadi momen penting bagi Veda untuk melanjutkan tren positif yang berhasil dibangunnya sepanjang musim.

Setelah mencatat hasil menjanjikan di Moto3 Italia dengan finis posisi kedelapan di Mugello, pembalap Honda Team Asia tersebut datang ke Hungaria dengan modal kepercayaan diri yang semakin meningkat.

Mengapa Balaton Park Jadi Tantangan Besar bagi Seluruh Pembalap? Balaton Park Circuit menghadirkan tantangan unik karena seluruh pembalap MotoGP, Moto2, dan Moto3 belum memiliki pengalaman balapan di lintasan tersebut.

Kondisi ini membuat sesi latihan bebas menjadi sangat krusial untuk memahami karakter trek dan mencari setelan motor yang ideal.

Veda menyadari tidak ada pebalap yang memiliki keuntungan pengalaman di sirkuit ini. Karena itu, kemampuan beradaptasi sejak awal akhir pekan diperkirakan menjadi faktor penentu dalam perebutan posisi terdepan.

“Saya sangat antusias untuk balapan di Balaton Park untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi trek yang benar-benar baru bagi semua orang, jadi sesi-sesi awal akan sangat penting untuk memahami layout lintasan dan menemukan feeling yang tepat dengan motor," ujar Veda seperti dikutip dari keterangan resmi Honda Team Asia.

Keberhasilan memahami titik pengereman, racing line, hingga karakter tikungan dalam waktu singkat akan sangat menentukan hasil kualifikasi.

Kesalahan kecil pada sesi awal bisa membuat pembalap kehilangan banyak waktu saat memasuki sesi penentuan grid.