Kejar Podium Kedua! Jadwal Moto3 Hungaria 2026 dan Jatuh Bangun Veda Ega Pratama Sejak Seri di Thailand

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park Circuit dengan modal posisi lima besar klasemen sementara. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama akan melanjutkan perjuangannya di Moto3 Hungaria 2026 akhir pekan ini. Rider Honda Team Asia itu datang ke Balaton Park Circuit dengan modal konsistensi impresif setelah menembus posisi lima besar klasemen sementara dan terus menjaga peluang meraih podium kedua musim ini.
Penampilan Veda Ega Pratama sepanjang musim debutnya di Moto3 layak mendapat perhatian.
Meski berstatus rookie, pembalap asal Gunungkidul tersebut mampu bersaing dengan para rider yang lebih berpengalaman dan beberapa kali menjadi penantang podium.
Kapan Moto3 Hungaria 2026 Digelar?
Moto3 Hungaria 2026 menjadi seri kedelapan musim ini dan akan berlangsung di Balaton Park Circuit. Balapan utama dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 7 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
Sebelum race utama, para pembalap akan menjalani rangkaian sesi latihan hingga kualifikasi yang sangat menentukan posisi start. Berikut jadwal lengkap Moto3 Hungaria 2026:
Jumat, 5 Juni 2026
14.00-14.35 WIB: Free Practice 1
18.15-18.50 WIB: Practice
Sabtu, 6 Juni 2026
13.40-14.10 WIB: Free Practice 2
17.45-18.00 WIB: Qualifying 1
18.10-18.25 WIB: Qualifying 2
Minggu, 7 Juni 2026
16.00 WIB: Race Moto3 (20 lap)
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya