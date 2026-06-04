Kejar Podium Kedua! Jadwal Moto3 Hungaria 2026 dan Jatuh Bangun Veda Ega Pratama Sejak Seri di Thailand

JawaPos.com — Pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama akan melanjutkan perjuangannya di Moto3 Hungaria 2026 akhir pekan ini. Rider Honda Team Asia itu datang ke Balaton Park Circuit dengan modal konsistensi impresif setelah menembus posisi lima besar klasemen sementara dan terus menjaga peluang meraih podium kedua musim ini.

Penampilan Veda Ega Pratama sepanjang musim debutnya di Moto3 layak mendapat perhatian.

Meski berstatus rookie, pembalap asal Gunungkidul tersebut mampu bersaing dengan para rider yang lebih berpengalaman dan beberapa kali menjadi penantang podium.

Kapan Moto3 Hungaria 2026 Digelar?

Moto3 Hungaria 2026 menjadi seri kedelapan musim ini dan akan berlangsung di Balaton Park Circuit. Balapan utama dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 7 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Sebelum race utama, para pembalap akan menjalani rangkaian sesi latihan hingga kualifikasi yang sangat menentukan posisi start. Berikut jadwal lengkap Moto3 Hungaria 2026:

Jumat, 5 Juni 2026

14.00-14.35 WIB: Free Practice 1

18.15-18.50 WIB: Practice

Sabtu, 6 Juni 2026

13.40-14.10 WIB: Free Practice 2

17.45-18.00 WIB: Qualifying 1

18.10-18.25 WIB: Qualifying 2