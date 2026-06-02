Pesan Sederhana Sang Ayah, Menguatkan Veda Ega Pratama di Tengah Tekanan Moto3 2026

JawaPos.com - Veda Ega Pratama mendapat dukungan penuh dari sang ayah di tengah tekanan tinggi persaingan Moto3 2026. Saat pembalap muda Indonesia itu menghadapi akhir pekan sulit di Moto3 Italia 2026, Sudarmono memberikan pesan singkat namun bermakna yang menjadi pengingat penting untuk tetap tenang menghadapi kerasnya kompetisi level dunia.

Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 memang tidak selalu berjalan mulus. Namun, pembalap Honda Team Asia tersebut terus menunjukkan kematangan yang membuatnya mampu bertahan di papan atas klasemen sementara.

Apa Pesan Ayah Veda Ega Pratama Setelah Moto3 Italia 2026? Pesan yang disampaikan Sudarmono hanya terdiri atas satu kata, tetapi memiliki makna mendalam bagi seorang pembalap yang sedang menghadapi tekanan besar. Melalui akun Instagram pribadinya, @sudarmono_mons54private, dia menuliskan komentar singkat. “Calm (tenang).”

Komentar tersebut ditujukan untuk membalas unggahan Veda setelah menjalani balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello. Dalam unggahannya, Veda mengakui dirinya mengalami akhir pekan yang tidak mudah, tetapi tetap menunjukkan optimisme untuk menghadapi seri berikutnya.

“Akhir pekan yang sulit, tapi kami akan terus maju. Terima kasih tim! Hongaria selanjutnya,” tulis Veda melalui akun Instagram pribadi, @veda_54.

Pesan sederhana dari sang ayah menjadi cerminan pentingnya menjaga ketenangan di tengah tekanan kompetisi Moto3. Sebagai rookie yang baru pertama kali mengendarai motor Moto3 secara penuh musim ini, Veda dituntut beradaptasi dengan motor, sirkuit, serta lawan-lawan yang sebagian besar sudah memiliki pengalaman lebih banyak.

Mengapa Performa Veda Ega Pratama Layak Diapresiasi? Meski menghadapi tantangan besar, performa Veda sepanjang tujuh seri pertama Moto3 2026 tergolong impresif. Pembalap asal Wonosari itu saat ini menempati posisi lima besar klasemen sementara, sebuah pencapaian yang tidak banyak diprediksi pada awal musim.

Fakta menariknya, Veda menjadi satu-satunya pembalap di kelompok terdepan yang sebelumnya belum memiliki pengalaman balapan penuh menggunakan motor Moto3. Sementara para rivalnya sudah lebih dahulu mengenal karakter motor dan atmosfer persaingan kelas dunia.