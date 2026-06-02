Pesan Sederhana Sang Ayah, Menguatkan Veda Ega Pratama di Tengah Tekanan Moto3 2026

Veda Ega Pratama mendapat pesan singkat dari sang ayah untuk tetap tenang di tengah tekanan persaingan Moto3 2026 usai balapan di Mugello. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama mendapat dukungan penuh dari sang ayah di tengah tekanan tinggi persaingan Moto3 2026. Saat pembalap muda Indonesia itu menghadapi akhir pekan sulit di Moto3 Italia 2026, Sudarmono memberikan pesan singkat namun bermakna yang menjadi pengingat penting untuk tetap tenang menghadapi kerasnya kompetisi level dunia.
Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 memang tidak selalu berjalan mulus. Namun, pembalap Honda Team Asia tersebut terus menunjukkan kematangan yang membuatnya mampu bertahan di papan atas klasemen sementara.
Pesan yang disampaikan Sudarmono hanya terdiri atas satu kata, tetapi memiliki makna mendalam bagi seorang pembalap yang sedang menghadapi tekanan besar. Melalui akun Instagram pribadinya, @sudarmono_mons54private, dia menuliskan komentar singkat. “Calm (tenang).”
Baca Juga:Update Klasemen Moto3 2026: Veda Ega Pratama Top 5, Hakim Danish Naik Podium tetapi Belum Mampu Menyalip
Komentar tersebut ditujukan untuk membalas unggahan Veda setelah menjalani balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello. Dalam unggahannya, Veda mengakui dirinya mengalami akhir pekan yang tidak mudah, tetapi tetap menunjukkan optimisme untuk menghadapi seri berikutnya.
“Akhir pekan yang sulit, tapi kami akan terus maju. Terima kasih tim! Hongaria selanjutnya,” tulis Veda melalui akun Instagram pribadi, @veda_54.
Pesan sederhana dari sang ayah menjadi cerminan pentingnya menjaga ketenangan di tengah tekanan kompetisi Moto3. Sebagai rookie yang baru pertama kali mengendarai motor Moto3 secara penuh musim ini, Veda dituntut beradaptasi dengan motor, sirkuit, serta lawan-lawan yang sebagian besar sudah memiliki pengalaman lebih banyak.
Meski menghadapi tantangan besar, performa Veda sepanjang tujuh seri pertama Moto3 2026 tergolong impresif. Pembalap asal Wonosari itu saat ini menempati posisi lima besar klasemen sementara, sebuah pencapaian yang tidak banyak diprediksi pada awal musim.
Fakta menariknya, Veda menjadi satu-satunya pembalap di kelompok terdepan yang sebelumnya belum memiliki pengalaman balapan penuh menggunakan motor Moto3. Sementara para rivalnya sudah lebih dahulu mengenal karakter motor dan atmosfer persaingan kelas dunia.
Saat ini Veda memang masih berada di belakang Maximo Quiles, Alvaro Carpe, dan Adrian Fernandez. Namun, jarak performa yang ditunjukkan Veda dengan para pembalap tersebut tidak terlalu jauh.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa