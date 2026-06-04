Veda Ega Pratama Selisih 1 Poin, 4 Fakta Moto3 Italia 2026 Jadi Modal Besar ke Hungaria

JawaPos.com — Balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello menghadirkan sejumlah catatan penting, termasuk performa impresif Veda Ega Pratama yang finis kedelapan dan membawa pulang delapan poin pada Minggu (31/5/2026). Hasil itu membuat pembalap Honda Team Asia tetap bertahan di lima besar klasemen sementara serta membawa modal positif menuju Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park akhir pekan ini.

Moto3 Italia 2026 juga menjadi panggung lahirnya sejarah baru.

Brian Uriarte mencatat kemenangan perdana di kelas Moto3, sementara Hakim Danish mengakhiri penantian panjang Malaysia untuk kembali melihat pembalapnya naik podium di kelas ringan kejuaraan dunia.

Bagaimana Brian Uriarte Meraih Kemenangan Perdana di Moto3? Brian Uriarte sukses mencatatkan kemenangan pertama sepanjang kariernya di Moto3 setelah tampil luar biasa di Sirkuit Mugello.

Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut mampu memenangi duel ketat pada lap terakhir dan mengalahkan rekan setimnya, Alvaro Carpe.

Uriarte sebenarnya tidak menjalani balapan dengan mudah. Setelah start dari posisi ketiga, ia sempat turun ke posisi keempat pada lap pembuka sebelum naik ke posisi kedua pada lap ketiga.

Situasi berubah ketika Uriarte terlempar dari lima besar pada lap kedelapan. Bahkan, juara Red Bull Rookies Cup dan JuniorGP 2025 itu sempat tercecer hingga posisi ketujuh saat balapan menyisakan beberapa lap.

Momentum kebangkitan datang pada awal lap terakhir. Uriarte melesat ke posisi kedua sebelum berhasil menyalip Adrian Fernandez dan mengamankan kemenangan dengan keunggulan 0,418 detik atas Alvaro Carpe.

Kemenangan tersebut terasa spesial karena diraih pada musim debutnya di Moto3. Hasil itu sekaligus memperkuat status Uriarte sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini.