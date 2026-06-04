Jadwal Moto3 Hungaria 2026: Debut Veda Ega Pratama di Balaton Park, Momentum Pangkas Jarak 79 Poin

Veda Ega Pratama bersiap menjalani debut di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada seri kedelapan Moto3 2026 akhir pekan ini. (Instagram @teamvedaofficial)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan menjalani debut di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada seri kedelapan Moto3 2026 yang berlangsung 5-7 Juni. Pembalap Honda Team Asia itu datang dengan modal konsisten finis di zona poin dan kini menempati posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 66 poin.
Pembalap muda Indonesia tersebut kembali menjadi sorotan setelah menunjukkan performa menjanjikan sepanjang musim debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3.
Meski sempat mengalami pasang surut, Veda Ega Pratama mampu mempertahankan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan para pembalap muda terbaik dunia.
Veda Ega Pratama membuka musim dengan sangat impresif usai finis posisi kelima pada seri pembuka di Thailand.
Hasil tersebut langsung menegaskan kapasitasnya sebagai rookie yang mampu bersaing di level tertinggi balap motor kelas ringan.
Performa pembalap asal Indonesia itu semakin menanjak ketika mencetak sejarah dengan meraih podium ketiga di Brasil.
Pencapaian tersebut menjadi salah satu hasil terbaik yang pernah diraih pembalap Indonesia di ajang Moto3 dalam beberapa tahun terakhir.
Setelah sukses di Brasil, Veda mengalami insiden saat balapan di Amerika Serikat dan gagal menyelesaikan lomba akibat terjatuh. Namun, dia mampu bangkit dengan mencatatkan hasil konsisten pada empat seri berikutnya.
Veda finis posisi keenam di Spanyol, posisi keempat di Prancis, serta dua kali mengakhiri balapan di posisi kedelapan pada Catalunya dan Italia. Konsistensi tersebut membuatnya terus bertahan di papan atas klasemen sementara.
Pada seri terakhir di Mugello, Italia, Veda kembali menunjukkan kematangannya dalam mengelola balapan.
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