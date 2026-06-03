Sering Disebut Mini Minions, Raymond/Joaquin Ogah Disamakan dengan Marcus/Kevin

Ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi bertanding melawan Ganda putra Indonesia Raymond

JawaPos.com - Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin digadang-gadang menjadi pasangan ganda putra terbaik Indonesia berikutnya. Permainan mereka yang cepat dan menyerang membuat setiap laga yang dimainkan menjadi atraktif dan menarik.

Gaya main keduanya ini membuat Raymond/Joaquin kerap disebut-sebut sebagai Mini Minions, alias penerus dari ex ganda putra terbaik dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Untuk diketahui, Marcus/Kevin mendapat julukan Minions dari para penggemar bulu tangkis dunia karena perawakan mereka yang relatif lebih kecil dibanding pasangan-pasangan lainnya. Jersey mereka yang berwarna kuning juga kian membuat keduanya identik dengan sosok dari franchise film animasi Despicable Me itu.

Mengomentari julukan Mini Minions, Raymond/Joaquin memilih untuk merendah. Mereka tidak ingin publik menyamakan mereka dengan kedua seniornya yang sempat bercokol di ranking 1 dunia selama hampir 5 tahun itu.

"Kami tidak mau disebut sebagai Mini Minions. Kami lebih pilih dipanggil Ray-Jo saja," kata Joaquin dalam sesi konferensi pers Indonesia Open 2026.

Raymond/Joaquin berhasil melewati babak pertama Indonesia Open 2026 usai mengandaskan pasangan Jepang Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi dengan skor 21-9 dan 21-13.

Kemenangan ini sekaligus menjadi pelipur lara setelah sejumlah pasangan ganda putra lain yang berlaga pada Selasa (2/6) kemarin dan hari ini tumbang berjamaah.