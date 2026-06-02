Jumpa Jonatan Christie di Babak 16 Besar Indonesia Open 2026, Begini Reaksi Alwi Farhan

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Menariknya, Alwi akan menantang seniornya, Jonatan Christie di babak tersebut.

Kepastian Alwi melaju ke babak 16 besar didapat usai bungkam Lakshya Sen dari India di Istora Senayan, Selasa (2/6). Pemain ranking 12 dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-16.

Kemenangan tersebut praktis membuat Alwi akan berjumpa Jonatan. Jojo, sapaan akrab Jonatan, melaju ke babak 16 besar usai menumbangkan Jason Teh dari Singapura dalam dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-15.

Menatap laga babak kedua melawan Jonatan, Alwi membawa misi besar untuk memberikan prestasi tertinggi. Di sisi lain, siapapun pemenangnya, ia berharap bisa membawa Indonesia juara di turnamen level Super 1000 tersebut.

“Mungkin besok lusa saya akan bertemu Koh Jonatan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan semoga bisa, bisa meraih juara di Indonesia Open ini,” kata Alwi dalam konferensi pers usai laga di Istora Senayan, Selasa (2/6).

“Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan nanti adalah mencapai prestasi yang paling tinggi,” sambung dia.

Alwi mengaku sangat senang bisa kembali menginjakkan kaki di Istora Senayan. Menurut dia bermain di arena legendaris tersebut memberikan suntikan motivasi tersendiri.

“Selalu senang, bangga, excited, seru, bisa bermain kembali di Istora. Suatu hal yang saya rindukan. Semoga hasilnya bisa kembali lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Semoga saya bisa mengeluarkan apa yang sudah saya latih,” ujar Alwi.