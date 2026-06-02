Leo/Daniel Minta Maaf Usai Langsung Keok di Babak Pertama Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, langsung angkat koper dari Indonesia Open 2026. Leo/Daniel pun menyampaikan permohonan maaf karena gagal memberikan hasil terbaik.

Leo/Daniel langsung menelan kekalahan dalam babak 32 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6) sore WIB. Langkah mereka disetop oleh pasangan Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-13, 19-21.

Hasil yang cukup disayangkan, karena Leo/Daniel kalah di hadapan publiknya sendiri. Maka itu, mereka menyampaikan permohonan maaf atas hasil minor tersebuat.

“Pertama-tama kami mohon maaf kepada suporter Indonesia karena kami belum bisa memberikan hasil yang terbaik untuk ganda putra,” kata Daniel dalam konferensi pers usai laga di Istora Senayan, Selasa (2/6/2026).

Daniel mengungkapkan bahwa dirinya bersama Leo telah berjuang keras untuk merebut kemenangan dalam petandingnan tersebut. Tapi sayangnya, mereka bermain terlalu terburu-buru pada gim ketiga yang membuat Lee/Yang sukses membalikkan keadaan hingga merebut kemenangan.

“Tapi tadi kami sudah berjuang, walaupun di gim ketiga itu kami terlalu terburu-buru ya. Jadi mungkin kami akan memperbaiki kesalahan kami dan semoga di next pertandingan kami bisa memberikan hasil yang terbaik,” ujarnya.

Baca Juga:Jonatan Christie Bicara Target Besar Usai Lewati Rintangan Pertama di Indonesia Open 2026

Leo/Daniel sejatinya punya peluang besar untuk merebut kemenangan di gim ketiga karena mampu ungguli Lee/Yang dengan skor 16-13. Akan tetapi, mereka kehilangan ritme permainannya, yang membuat pasangan Taiwan memanfaatkan momentum tersebut.

Leo pun mengungkap biang kerok kekalahan tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu menyebut bahwa dirinya dan Daniel terlalu terburu-buru. Di satu sisi, mereka menilai pasangan Lee/Yang bermain sangat lepas dalam momen tersebut.