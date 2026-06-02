Hasil Indonesia Open 2026: Alwi Farhan dan Putri KW Melaju ke Babak 16 Besar

Alwi Farhan di Indonesia Open 2026. (PBSI) JawaPos.com - Indonesia menambah dua wakil di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Dua wakil Merah Putih terbaru yang berhasil melaju ke babak tersebut yakni Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani.

Alwi Farhan dan Putri KW kompak mengamankan tiket tersebut usai mengalahkan masing-masing lawannya di babak 32 besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).

Alwi Farhan Jumpa Jonatan Christie di Babak 16 Besar Alwi Farhan mengamankan tiket babak 16 besar terlebih dahulu. Kepastian itu didapat setelah dirinya bungkam tunggal putra India, Lakshya Sen dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-16.

Kemenangan ini membuat Alwi mempertegas rekor pertemuan melawan Lakshya Sen. Pemain ranking 12 itu kini unggul 2-0 atas pemain anyar India tersebut dalam rekor pertemuan.

Menariknya, Alwi akan menantang seniornya di babak 16 besar yakni Jonatan Christie. Perang saudara tersebut bakal tersaji di Istora Senayan pada Kamis (4/6) mendatang.

Putri KW Menang Mudah di Babak 32 Besar Sementara, Putri KW melaju ke babak 16 besar usai bungkam Sung Shuo Yun. Tunggal putri andalan Indonesia itu bisa dibilang menang mudah dalam dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-14.

Di babak 16 besar, Putri KW akan menghadapi Michelle Li dari Kanada pada Kamis (4/6) mendatang. Secara rekor pertemuan, pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul 2-1 atas Michelle Li.

Di sisi lain, ganda campuran non Pelatnas PBSI, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti gagal melaju ke babak 16 besar. Langkah Bobby/Melati disetop pasangan Taiwan, Liu Kuang Heng/Hsu Yin-Hui lewat pertarungan tiga gim dengan skor 11-21, 23-21, 19-21.

7 Wakil Indonesia Amankan Tiket 16 Besar Pada hari pertama ini, seluruh wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingannya. Tim Merah Putih mencatat hasil positif karena meloloskan tujuh dari 11 wakil yang tampil di babak 32 besar Indonesia Open 2026 pada hari pertama.