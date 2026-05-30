Rizka Perdana Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 22.58 WIB

Matvey Safonov Bawa Nama Rusia setelah Dua Dekade Absen di Final Liga Champions

Kiper PSG Matvey Safonov akan jadi orang Rusia pertama yang turun di final Liga Champions setelah lebih dari dua dekade. (Dok. Instagram/@motya_39) - Image

JawaPos.com - Memperkuat Paris Saint-Germain (PSG) tidak hanya kebanggaan bagi penjaga gawang Matvey Safonov. Melainkan juga bagi Rusia.

Safonov berkebangsaan Rusia. Jika main malam nanti (30/5), Safonov akan jadi orang Rusia pertama yang turun di final Liga Champions setelah lebih dari dua dekade.  

Kali terakhir Dmitri Alenichev yang mengantarkan FC Porto juara Liga Champions 2003–2004.

Safonov makin tertantang main bagus di final karena ucapan mantan kiper Arsenal Graham Stack. ’’Dari apa yang aku analisis selama dia (Safonov) tampil, dia jadi titik lemah PSG di Liga Champions,’’ klaim Stack kepada Metro.

Safonov sepuluh kali diturunkan di Liga Champions musim ini. Kiper 27 tahun itu main di Eropa secara reguler sejak laga terakhir fase league kontra Newcastle United. Dalam sepuluh laga, Safonov hanya empat kali nirbobol dan telah kebobolan 12 kali.

Editor: Hendra
