Michele Pirro Gantikan Alex Marquez pada MotoGP Italia 2026

Test rider Michele Pirro yang menguji Ducati Desmosedici GP20 selama tiga hari.
JawaPos.com - Pembalap uji Ducati Michele Pirro akan kembali tampil di Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 setelah ditunjuk menggantikan Alex Marquez pada balapan GP Italia di Sirkuit Mugello, 29-31 Mei.
Dikutip dari laman resmi MotoGP, Rabu, Pirro akan membalap untuk BK8 Gresini Racing MotoGP setelah Alex Marquez masih harus melanjutkan proses pemulihan cedera akibat kecelakaan yang dialaminya pada Grand Prix Catalunya.
Penampilan di Mugello akan menjadi kesempatan kedua Pirro tampil pada musim ini. Sebelumnya, pembalap veteran asal Italia berusia 39 tahun itu juga turun menggantikan Fermin Aldeguer pada GP Thailand.
Balapan di Mugello sekaligus menjadi momen kembalinya Pirro tampil di hadapan publik sendiri. Terakhir kali dia membalap di lintasan tersebut terjadi pada 2023, ketika juga menggantikan Alex Marquez bersama Gresini Racing.
Pada GP Italia nanti, Pirro akan berada satu garasi dengan Fermin Aldeguer dan mengenakan baju balap Gresini Racing untuk balapan kandang tim.
Sementara itu, Alex Marquez dipastikan absen pada seri Mugello dan Balaton Park. Runner-up MotoGP 2025 tersebut mengalami patah tulang selangka kanan serta fraktur tulang belakang C7 setelah terlibat kecelakaan berat di GP Catalunya.
Cedera tulang selangka Alex telah mendapat penanganan medis melalui operasi untuk menstabilkan kondisi tulang tersebut.
Absennya Alex menjadi pukulan bagi Gresini Racing, tetapi kehadiran Pirro diharapkan dapat membantu tim tetap menjaga daya saing di Mugello berkat pengalaman panjangnya sebagai pembalap uji Ducati.
