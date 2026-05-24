Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Senin, 25 Mei 2026 | 04.48 WIB

Daftar Lengkap IBL Awards 2026: Cetak Sejarah Baru, Rio Disi Panen Penghargaan

Pemain Dewa United Banten, Rio Disi. (ANTARA/HO-Dewa United)

 
JawaPos.com – Pebasket Dewa United Banten Rio Disi mencetak sejarah baru di Indonesian Basketball League (IBL). Dia tak hanya memborong IBL Awards 2026. Namun, dia menjadi pemain pertama yang tiga kali memenangi gelar Sixth Man of The Year sepanjang kariernya.
 
Penghargaan Sixth Man of The Year diberikan kepada pemain yang lebih banyak memulai pertandingan dari bangku cadangan, namun mampu memberi kontribusi besar bagi tim sepanjang musim.
 
 
“Berdasarkan data kami, dia (Rio Disi) sudah tiga kali meraih gelar itu (Sixth Man of The Year),” kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah seperti dikutip Antara.
 
Pemain berposisi guard itu mempertahankan gelar yang dia raih pada musim 2025. Sementara gelar pertama kali diraih saat masih membela West Bandits (kini Kesatria Bengawan Solo) pada edisi 2022.
 
Keberhasilan pada musim 2026 semakin menegaskan peran penting Rio sebagai pemain pelapis yang mampu memberi dampak besar bagi permainan tim dari bangku cadangan (bench).
 
Sepanjang musim reguler IBL 2026, Rio tampil dalam 20 pertandingan dan hanya sekali dimainkan sebagai starter. Meski demikian, kontribusinya sangat konsisten dengan catatan rata-rata 12 poin per laga (ppg), 2,3 rebound per laga (rpg), dua assist per laga (apg), dan 1,3 steal per laga (spg).
 
Dalam persaingan penghargaan musim ini, Rio mengungguli pemain Pelita Jaya Jakarta Andakara Prastawa Dhyaksa yang finis di posisi kedua. Rio memperoleh 11 suara peringkat pertama dan tujuh suara peringkat kedua dengan total 172 poin, sedangkan lawannya mengumpulkan 155 poin.
 
Sistem voting IBL Awards 2026 melibatkan total 21 pemilih yang terdiri atas 11 pelatih kepala, serta analis bola basket dan perwakilan media sebanyak 10 orang. 

PEMENANG IBL AWARDS 2026

IBL League MVP 2026: Travin Thibodeaux (Bogor Hornbills)
IBL Local MVP 2026: Rio Disi (Dewa United Banten)
IBL Rookie of the Year 2026: Henry Sualang (Satya Wacana Salatiga)
IBL Most Improved Player 2026: Yesaya Saudale (Tangerang Hawks)
IBL Defensive Player of the Year 2026: Yudha Saputera (Satria Muda Bandung)
IBL Sixth Man of the Year 2026: Rio Disi (Dewa United Banten)
Coach of the Year 2026: Cesar Catara Perez (Bogor Hornbills)
IBL Sportsmanship "Main Bersih" Award 2026: Rio Disi (Dewa United Banten)
Referee of the Year 2026: Budi Marfan
 

