Disebut Anomali oleh Legenda MotoGP! Veda Ega Pratama Bikin Dunia Tercengang di Moto3 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Catalunya 2026 dengan finis posisi kedelapan dan top speed mencapai 247,1 km/jam. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Rider muda Indonesia Veda Ega Pratama langsung mengguncang Moto3 2026 usai menempati posisi keenam klasemen dunia dengan koleksi 37 poin dari empat seri awal musim. Pembalap Honda Team Asia itu bahkan mendapat pujian khusus dari legenda MotoGP Hiroshi Aoyama yang menyebutnya sebagai rookie paling fenomenal musim ini.
Performa Veda Ega Pratama Moto3 2026 menjadi sorotan karena mampu tampil konsisten di tengah dominasi motor KTM di kelas Moto3.
Rider asal Indonesia itu bahkan disebut sebagai “anomali” karena sanggup bersaing menggunakan motor Honda yang secara teknis masih kalah kompetitif dibanding tim papan atas.
Veda Ega Pratama Moto3 2026 langsung mencuri perhatian sejak seri pembuka di Thailand sebelum melanjutkan tren positif di Brasil, Austin, dan Jerez.
Dari empat race awal musim, ia sukses mengumpulkan 37 poin sekaligus memimpin klasemen Rookie of the Year.
Catatan itu membuat Veda unggul jauh dari banyak rookie Eropa dan Asia yang lebih dulu diprediksi bersinar musim ini. Bahkan rekan setimnya di Honda Team Asia, Zen Mitani, masih belum mampu meraih satu poin pun hingga seri keempat.
Keberhasilan Veda makin terasa spesial karena Honda Team Asia belum sepenuhnya mampu menyaingi performa motor KTM di Moto3 2026.
Tim-tim KTM masih mendominasi klasemen konstruktor dan konsisten menguasai podium di hampir seluruh seri awal musim.
Hiroshi Aoyama menilai pencapaian Veda bukan sekadar hasil keberuntungan rookie yang tampil mengejutkan di awal musim. Menurut mantan juara dunia GP250 itu, Veda punya kualitas komplet yang jarang dimiliki pembalap debutan.
“Ini bukan sekadar cepat, tapi juga cerdas dalam membaca balapan,” ujar Hiroshi Aoyama saat memuji perkembangan pembalap muda Indonesia tersebut.
