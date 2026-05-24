Veda Ega Pratama Tempel Ketat Rider Spanyol! Ini 3 Pembalap Honda Terbaik di Moto3 2026

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, masuk jajaran tiga pembalap Honda terbaik di Moto3 2026 usai tampil impresif dalam enam seri awal musim ini. Rider Honda Team Asia itu kini duduk di posisi lima klasemen sementara dengan 58 poin dan hanya kalah dari pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez.

Musim Moto3 2026 menghadirkan persaingan sengit sejak seri pembuka.

Dari total 27 rider yang turun musim ini, 10 pembalap memperkuat tim-tim berbasis Honda dan sebagian besar mampu tampil kompetitif di papan tengah hingga papan atas klasemen.

Mengapa Adrian Fernandez Jadi Rider Honda Terbaik?

Nama Adrian Fernandez sementara menjadi pembalap Honda paling bersinar musim ini. Rider Leopard Racing tersebut menempati posisi kedua klasemen Moto3 2026 dengan koleksi 76 poin dari enam balapan.

Konsistensi menjadi kekuatan utama Adrian Fernandez sepanjang musim berjalan. Dia tercatat selalu finis di posisi 10 besar dan dua kali naik podium setelah finis runner-up pada Moto3 Spanyol serta Prancis 2026.

Leopard Racing juga ikut terdongkrak berkat performa stabil pembalap asal Spanyol itu. Tim tersebut kini menempati posisi kedua klasemen tim Moto3 2026 dengan total 122 angka dan menjadi tim Honda terbaik sejauh ini.

Meski tertinggal cukup jauh dari pemuncak klasemen, Maximo Quiles, Adrian Fernandez masih punya peluang mengejar. Apalagi musim Moto3 2026 masih menyisakan 16 seri lagi yang bisa mengubah peta persaingan.