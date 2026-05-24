Moto3 Italia 2026 Jadi Momentum Emas! Sirkuit Mugello Saksi Bisu Veda Ega Pratama Juara Dua Kali

Veda Ega Pratama memiliki catatan impresif di Sirkuit Mugello setelah meraih dua kemenangan beruntun pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. (Redbull)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, bakal menghadapi Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello pekan depan dengan modal pengalaman manis. Rider asal Indonesia itu pernah dua kali menjadi juara di Mugello saat tampil dominan pada ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 dan kini datang dengan posisi lima besar klasemen Moto3 2026.
Moto3 Italia 2026 menjadi seri ketujuh musim ini dan berpotensi menjadi titik kebangkitan Veda setelah tampil cukup konsisten sepanjang awal musim.
Sirkuit Mugello juga bukan tempat asing bagi pembalap muda Tanah Air tersebut karena trek ikonik di Italia itu pernah memberinya dua kemenangan penting.
Mengapa Sirkuit Mugello Sangat Spesial bagi Veda Ega Pratama?
Sirkuit Mugello menjadi salah satu trek paling berkesan dalam perjalanan karier Veda Ega Pratama di level junior.
Saat masih menunggangi motor KTM 250cc pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda sukses menyapu bersih dua balapan dengan finis terdepan.
Prestasi itu terjadi pada seri keempat Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 yang digelar di Mugello.
Veda tampil impresif dengan mengalahkan para rival kuat yang kini juga bersaing di Moto3 seperti David Gonzalez, Brian Uriarte, Marco Morelli, Zen Mitani, hingga Hakim Danish.
Dua kemenangan di Mugello menjadi salah satu faktor penting yang mengantar Veda finis sebagai runner up klasemen akhir Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025.
