KONI Siapkan Format Baru PON, Pembinaan Atlet Muda Makin Diperkuat

JawaPos.com - Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman, menegaskan bahwa PON merupakan program strategis nasional yang sangat vital guna mewujudkan sasaran Asta Cita di bidang olahraga.

Penegasan mengenai arah kebijakan olahraga prestasi tersebut disampaikan langsung dalam pembukaan Rakernas KONI 2026 dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) yang digelar di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, (21/5).

Marciano mengingatkan bahwa ajang PON merupakan puncak dari seluruh piramida pembinaan olahraga prestasi yang menjadi tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia. Agenda besar ini melibatkan peran aktif dari seluruh elemen di bawah naungan KONI Pusat, mulai dari 38 KONI provinsi, 514 KONI kabupaten/kota, hingga 81 induk organisasi cabang olahraga beserta jutaan anggotanya di daerah.

Di hadapan para peserta Rakernas KONI 2026, Marciano membeberkan sejumlah terobosan baru yang dirancang untuk melengkapi pesta olahraga utama empat tahunan yang sudah eksis sejak 1948.

Guna mempercepat akselerasi olahraga prestasi, KONI Pusat memperkenalkan beberapa varian kompetisi baru berskala nasional. Beberapa di antaranya meliputi PON Bela Diri, PON Pantai, PON Indoor, hingga PON Remaja yang semuanya didesain sebagai wadah pembibitan atlet muda potensial secara berkelanjutan.

Langkah tersebut terbukti membuahkan hasil manis di mana dalam satu tahun terakhir berbagai program pembinaan berjalan sangat efektif. Atlet-atlet tanah air sukses menorehkan prestasi gemilang di panggung internasional, termasuk mengunci posisi runner-up pada ajang bergengsi SEA Games Thailand 2025 lalu.

Keberhasilan ini menjadi bukti konkret bahwa pembinaan olahraga prestasi yang berjenjang mulai dari level klub terkecil hingga ke tingkat nasional berjalan pada jalur yang benar menuju PON XXII 2028.

Menatap kalender kompetisi ke depan, KONI Pusat sudah mengantongi sejumlah agenda strategis nasional yang sangat padat. Beberapa event terdekat yang siap dihentak antara lain adalah PON Pantai 2026 yang akan berkolaborasi penuh dengan Pemprov DKI Jakarta, serta penyelenggaraan PON Bela Diri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Sulawesi Utara.

Namun dari sekian banyak agenda, salah satu fokus utama yang paling menyita perhatian adalah melanjutkan percepatan persiapan infrastruktur PON XXII 2028. Ajang akbar ini nantinya akan mencetak sejarah baru karena digelar secara kolaboratif di dua provinsi sekaligus, yaitu NTB dan NTT, dengan dukungan beberapa venue satelit di Jakarta.