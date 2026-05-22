Putri KW Pikul Beban dari Gregoria Mariska Tunjung, Tunggal Putri Indonesia Jalani dengan Senang Hati dan Positif

JawaPos.com - Era baru tunggal putri bulu tangkis Indonesia saat ini bertumpu kepada Putri Kusuma Wardani. Setelah Gregoria Mariska Tunjung memutuskan keluar dari pelatnas PBSI, Putri otomatis menjadi pemain paling senior sekaligus tunggal putri Indonesia dengan ranking tertinggi saat ini. Putri menempati ranking keenam dunia.

Putri pun sadar tanggung jawab besar ada di pundaknya setelah selama ini ada di Jorji –sapaan akrab Gregoria Mariska Tunjung. Jorji keluar dari pelatnas PBSI pada Jumat (15/5) lalu.

Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu memilih fokus pada pemulihan kesehatan setelah vertigo yang dideritanya belum pulih sepenuhnya.

”Bebannya Kak Grego sekarang pindah ke aku. Meski begitu, aku menjalaninya dengan senang hati dan terus berpikir positif,” ungkap Putri.

Meski mengakui ada tekanan, Putri yang juga berprofesi sebagai anggota polisi itu mengaku sudah mulai mempersiapkan diri sejak Jorji beberapa kali absen akibat kondisi kesehatan.