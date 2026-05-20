Pemain Timnas Basket Indonesia Bela Klub Israel, Visa Kerja Marques Bolden Jadi Pertanyaan

JawaPos.com - Pemain Timnas Basket Indonesia, Marques Bolden, mendadak jadi sorotan. Pasalnya Bolden membela klub Israel bernama Ironi Ness Ziona.

Bolden diketahui bergabung dengan klub Israel tersebut sejak awal April 2026. Pemain berusia 28 tahun itu diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Ironi Ness Ziona lewat unggahan instagram resmi klub pada 10 April 2026.

Bolden berjuluk menjadi salah satu pemain andalan Ironi Ness Ziona. Bahkan, pemain Timnas Basket Indonesia itu juga cukup rutin masuk starting five dalam beberapa laga.

Lebih dari itu, Bolden juga pernah menjadi Most Valuable Player (MVP) untuk Ironi Ness Ziona. Eks pemain Milwaukee Bucks itu mendapat gelar MVP ketika menghadapi Hapoel Jerusalem pada Kamis (14/5) lalu.

Dalam laga tersebut, Bolden yang tampil starter menunjukkan performa ciamik. Dia menjadi pemain paling menonjol hingga sukses membawa Ironi Ness Ziona meraih kemenangan 97-93.

"Nes Ziona mengalahkan Hapoel Jerusalem 97-93, Marques Bolden menjadi bintang bagi tim asuhan Paul Corsaro yang langsung unggul 32-19 setelah kuarter pertama dan mengantarkan klub meraih kemenangan keempat berturut-turut," tulis media Israel, SportsRabbi.

Bolden menyabet predikat MVP dalam laga tersebut setelah mencatat 33 poin, 10 rebound, dan satu assist. Fotonya pun diunggah oleh Ironi Ness Ziona dalam akun instagramnya atas pencapaian tersebut.

"Bolden mencetak 33 poin dan meraih 10 rebound dalam kemenangan tersebut," lanjut laporan SportsRabbi.

Terbaru, Bolden kembali masuk starting five ketika Ironi Ness Ziona bertandang ke markas Maccabi Raanana pada Selasa (19/5) kemarin. Namun mereka harus menelan kekalahan dari tuan rumah dengan skor 70-92.