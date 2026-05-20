Pemain Timnas Basket Indonesia Bela Klub Israel, Visa Kerja Marques Bolden Jadi Pertanyaan

Pemain Timnas Basket Indonesia, Marques Bolden, ternyata membela klub Israel. (Timnas Basket/Instagram)
JawaPos.com - Pemain Timnas Basket Indonesia, Marques Bolden, mendadak jadi sorotan. Pasalnya Bolden membela klub Israel bernama Ironi Ness Ziona.
Bolden diketahui bergabung dengan klub Israel tersebut sejak awal April 2026. Pemain berusia 28 tahun itu diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Ironi Ness Ziona lewat unggahan instagram resmi klub pada 10 April 2026.
Bolden berjuluk menjadi salah satu pemain andalan Ironi Ness Ziona. Bahkan, pemain Timnas Basket Indonesia itu juga cukup rutin masuk starting five dalam beberapa laga.
Lebih dari itu, Bolden juga pernah menjadi Most Valuable Player (MVP) untuk Ironi Ness Ziona. Eks pemain Milwaukee Bucks itu mendapat gelar MVP ketika menghadapi Hapoel Jerusalem pada Kamis (14/5) lalu.
Dalam laga tersebut, Bolden yang tampil starter menunjukkan performa ciamik. Dia menjadi pemain paling menonjol hingga sukses membawa Ironi Ness Ziona meraih kemenangan 97-93.
"Nes Ziona mengalahkan Hapoel Jerusalem 97-93, Marques Bolden menjadi bintang bagi tim asuhan Paul Corsaro yang langsung unggul 32-19 setelah kuarter pertama dan mengantarkan klub meraih kemenangan keempat berturut-turut," tulis media Israel, SportsRabbi.
Bolden menyabet predikat MVP dalam laga tersebut setelah mencatat 33 poin, 10 rebound, dan satu assist. Fotonya pun diunggah oleh Ironi Ness Ziona dalam akun instagramnya atas pencapaian tersebut.
"Bolden mencetak 33 poin dan meraih 10 rebound dalam kemenangan tersebut," lanjut laporan SportsRabbi.
Terbaru, Bolden kembali masuk starting five ketika Ironi Ness Ziona bertandang ke markas Maccabi Raanana pada Selasa (19/5) kemarin. Namun mereka harus menelan kekalahan dari tuan rumah dengan skor 70-92.
Baca Juga:NBA Playoff: Wembanyama Ganggu Pesta MVP Gilgeous-Alexander, Bantu Spurs Taklukkan Thunder
Terlepas dari performa ciamiknya bersama Ironi Nes Ziona, yang menjadi perhatian justru perihal Bolden bermain di klub Israel. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengingat Indonesia tak ada hubungan diplomatik dengan Israel.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK