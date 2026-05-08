Jakarta Bhayangkara Presisi Bertabur Bintang di AVC Men’s Champions League, Simon Aties hingga Bardia Saadat Merapat

JawaPos.com – Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) mempersiapkan skuad bertabur bintang untuk AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, 13-17 Mei mendatang. Tim milik Korps Bhayangkara itu dikabarkan sudah membidik nama-nama kelas dunia dalam turnamen voli bergengsi antarklub Asia tersebut.

Salah satu nama yang santer dikaitkan dengan JBP adalah middle blocker asal Kuba, Robertlandy Simon Aties. Pemain yang dijuluki ”Simonster” itu dikenal sebagai salah satu middle blocker terbaik dunia dengan kemampuan blok dan serangan cepat yang impresif.

Selain Simon, JBP membidik opposite asal Mali, Noumory Keita. Pemain yang tampil gemilang di liga Italia tersebut diharapkan menjadi mesin poin utama tim lewat spike keras dan lompatan eksplosifnya. Nama lain yang masuk radar adalah opposite asal Iran, Bardia Saadat. Pemain yang sebelumnya tampil bersama JBP pada Proliga 2026 itu dinilai sudah memahami pola permainan tim.

Outside hitter muda Slovenia, Rok Mozic, juga disebut akan bergabung. Mozic merupakan salah satu rising star voli Eropa saat ini. ”Kami berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Indonesia, khususnya masyarakat Pontianak sebagai tuan rumah. Kami mencari komposisi pemain yang kuat secara teknis dan memiliki mental juara,” kata Manajer JBP Irjen Pol Pipit Rismanto.