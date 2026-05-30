Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 18.36 WIB

Sadar Batasan! Veda Ega Pratama Angkat Bicara Usai Rebut P9 di Practice Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dan berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2 Moto3 Italia 2026 setelah finis di posisi kesembilan sesi practice di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Pembalap Honda Team Asia itu mengaku hasil tersebut diraih setelah mampu memahami batas kemampuan dirinya dan motor di tengah kondisi lintasan yang berubah sepanjang hari.

Penampilan Veda Ega Pratama memang mengalami peningkatan signifikan dibanding sesi pertama.

Pada free practice 1 (FP1), pembalap berusia 17 tahun itu hanya mampu menempati posisi ke-20 akibat kondisi lintasan yang basah dan licin.

Bagaimana Veda Ega Pratama Mengatasi Tantangan Lintasan Basah di Mugello?

Veda Ega Pratama mengakui kondisi trek Mugello yang diguyur hujan menjadi tantangan besar pada sesi pagi. Situasi itu terasa semakin sulit karena dirinya baru pertama kali membalap di Mugello dalam kondisi basah.

Pembalap asal Gunungkidul tersebut memilih pendekatan hati-hati untuk memahami karakter lintasan.

Alih-alih memaksakan kecepatan, Veda fokus meningkatkan performa secara bertahap sambil mencari batas kemampuan yang aman.

"Secara keseluruhan, hari ini berjalan positif. Kondisi pagi ini sangat sulit karena ini pertama kalinya saya balapan dalam kondisi basah di Mugello dan treknya sangat licin," ucap Veda.

Strategi itu terbukti efektif ketika kondisi lintasan mulai membaik. Pengalaman yang didapat pada sesi pagi menjadi bekal penting untuk tampil lebih kompetitif saat trek mengering pada sore hari.

