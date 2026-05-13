PUBG Mobile Perbarui Gameplay dengan Tema Mitologi Yunani

JawaPos.com - PUBG Mobile merilis Update Versi 4.4 yang menghadirkan mode bertema baru bernama Hero’s Crown. Pembaruan ini tersedia hingga 7 Juli 2026 dan membawa nuansa mitologi Yunani kuno ke dalam permainan.

Dalam mode tersebut, sejumlah area di map Erangel, Livik, dan Rondo diubah menjadi zona bertema Yunani dengan tantangan baru, pulau melayang, hingga pertarungan melawan karakter centaur bernama Helios.

Salah satu fitur utama dalam update ini adalah Crown’s Abode, pulau melayang tempat pemain bertarung memperebutkan hadiah dan menghadapi Helios. Pemain juga dapat mengikuti berbagai trial bertema seperti Achilles’ Trial, Spartan’s Trial, hingga Icarus’ Trial untuk memperoleh item dan poin Glory.

Baca Juga:Pep Guardiola Buka Suara Soal Masa Depan Nathan Ake di Manchester City

Selain mode baru, update ini juga menghadirkan sejumlah item dan ability bertema, termasuk Heart of Fury, Battle Flag, dan Wax Wings yang memungkinkan pemain meluncur di udara.

Di Classic Mode, PUBG Mobile menambahkan kendaraan baru bernama Roadster serta pembaruan balancing senjata dan peningkatan sistem combat. Livik juga mendapat Spawn Island baru untuk area pemanasan sebelum pertandingan dimulai.

PUBG Mobile turut memperkenalkan fitur Flash Crew, sistem pencarian rekan satu tim yang dirancang untuk mempermudah pemain membangun squad dan berkomunikasi selama permainan.

Baca Juga:Casemiro Berbagi Kisah Sulitnya Membimbing Kobbie Mainoo di Era Media Sosial

Sementara itu, mode World of Wonder mendapatkan peningkatan fitur matchmaking, sistem creator tools, hingga lobby baru yang memudahkan pemain menemukan map dan masuk ke pertandingan yang sedang berlangsung.