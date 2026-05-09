Bursa Transfer F1 Kian Panas! Red Bull Lirik Oscar Piastri Gantikan Max Verstappen

JawaPos.com - Red Bull Racing mulai menyiapkan langkah antisipasi jika harus kehilangan Max Verstappen. Seperti dilaporkan Motorsport, tim asal Milton Keynes tersebut tengah menjadikan Oscar Piastri sebagai “Plan B”.

Itu jika Verstappen memutuskan meninggalkan tim, baik untuk pindah ke tim lain, mengambil jeda, atau bahkan keluar dari Formula 1.

Langkah ini juga menandai perubahan pendekatan Red Bull dalam pengembangan pembalap. Selama ini mereka dikenal mengandalkan program junior, namun kini mulai lebih terbuka merekrut pembalap dari luar akademi mereka.

Meski tetap membina talenta seperti Isack Hadjar, Red Bull disebut tetap membutuhkan pembalap yang sudah matang dan konsisten di level tertinggi. Nah, Piastri dinilai memenuhi kriteria. Selain masih berusia muda, dia sudah menunjukkan performa stabil di level elite.

Beberapa waktu lalu, Red Bull menegaskan tidak ada pembicaraan terkait masa depan Verstappen di luar musim 2027. Namun, kepala tim Laurent Mekies menegaskan bahwa faktor utama yang menentukan bertahannya Verstappen adalah performa mobil.