PSBS Biak Resmi Degradasi dari Super League, Dihajar Persebaya Surabaya 4-0 di Gelora Bung Tomo

PSBS Biak Resmi Degradasi usai dihajar Persebaya Surabaya 4-0 di Gelora Bung Tomo. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya tampil tanpa ampun saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore WIB. Kemenangan telak 4-0 tak hanya jadi pesta gol bagi Green Force, tapi juga memastikan tim tamu resmi terdegradasi.
Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga demi mengamankan poin penuh di pekan ke-31 Super League. Sementara PSBS Biak mencoba bertahan dan sesekali mengandalkan serangan balik yang belum mampu membahayakan.
Meski tampil dominan, Persebaya Surabaya sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat PSBS Biak pada babak pertama. Sejumlah peluang tercipta, namun belum ada yang mampu dikonversi menjadi gol hingga turun minum.
Kebuntuan akhirnya pecah pada awal babak kedua melalui aksi Milos Raickovic di menit ke-54. Sepakan jarak jauhnya meluncur deras dan tak mampu dihalau kiper PSBS Biak.
Gol tersebut menjadi momentum bagi Persebaya Surabaya untuk semakin menekan. Hanya berselang lima menit, Raickovic kembali mencatatkan namanya di papan skor dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0.
PSBS Biak semakin tertekan setelah kebobolan dua gol dalam waktu singkat. Organisasi permainan mereka mulai goyah dan membuka celah bagi lini serang Persebaya Surabaya.
Pada menit ke-76, giliran Rivera yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan matang dari Bruno Paraiba, sepakan Rivera meluncur mulus ke dalam gawang tanpa bisa dibendung.
Persebaya Surabaya belum berhenti menekan meski sudah unggul tiga gol. Intensitas serangan tetap tinggi sebagai bentuk dominasi penuh di hadapan pendukung sendiri.
Gol penutup lahir pada menit ke-82 melalui kerja sama apik di lini depan. Sepakan Bruno Moreira yang mengarah ke gawang berhasil diteruskan Rivera untuk mengubah skor menjadi 4-0.
Keunggulan tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Persebaya Surabaya pun memastikan kemenangan meyakinkan dengan skor telak atas PSBS Biak.
