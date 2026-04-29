Cooper Flagg Raih Rookie of the Year NBA 2026, Forward Dallas Mavericks Ungguli Kon Knueppel

JawaPos.com - Cooper Flagg resmi dinobatkan sebagai Rookie of the Year NBA 2026. Forward Dallas Mavericks itu mengungguli rival utamanya, forward Charlotte Hornets: Kon Knueppel.

Flagg memperoleh 56 suara peringkat pertama dan 44 suara peringkat kedua. Sementara Knueppel berada sangat dekat dengan 44 suara peringkat pertama dan 55 suara peringkat kedua.

”Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Saya bersyukur menerima penghargaan ini dan berterima kasih kepada semua orang di Mavericks yang percaya pada saya sejak hari pertama,” tutur Flagg dikutip dari The Athletic.

“Saya datang ke sini untuk bersaing dan membantu tim menang. Ini baru satu langkah dari apa yang sedang kami bangun,” imbuhnya.

Musim ini, Flagg mencatat rata-rata 21 poin, 6,7 rebound, 4,5 assist, 1,2 steal, dan 0,9 blok per game. Dia menjadi rookie pertama sejak Michael Jordan yang memimpin timnya dalam poin, rebound, assist, dan steal dalam satu musim.