Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 04.33 WIB

Label ‘Next LeBron’ untuk Cooper Flagg Picu Perbandingan dengan Luka Doncic

Sorotan tertuju pada Cooper Flagg yang disebut-sebut sebagai remaja terbaik sejak LeBron James. (Marca.com)

JawaPos.com - Perbincangan soal talenta muda kembali memanas di dunia NBA. Kali ini, sorotan tertuju pada Cooper Flagg yang disebut-sebut sebagai remaja terbaik sejak LeBron James. 

Dikutip dari Marca.com, Kamis (9/4), label besar tersebut langsung memicu perdebatan, terutama karena menyeret nama Luka Doncic ke dalam perbandingan.

Flagg memang bukan nama sembarangan. Performa impresifnya di level amatir hingga kompetisi kampus membuatnya diprediksi menjadi pilihan nomor satu di NBA Draft mendatang. 

Ia dikenal memiliki paket komplet postur ideal, kemampuan bertahan yang solid, serta kecerdasan membaca permainan yang sudah matang di usia muda.

Tak heran jika banyak pengamat mulai menyandingkannya dengan LeBron di masa awal karier. 

Namun, narasi ini berkembang lebih jauh. Sejumlah analis bahkan menilai potensi Flagg bisa melampaui apa yang pernah ditunjukkan Doncic saat remaja.

Komentar paling mencolok datang dari analis olahraga Max Kellerman. Dalam sebuah podcast, ia secara terbuka menyatakan lebih memilih Flagg dibanding Doncic. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi beragam dari penggemar dan pengamat NBA.

Di satu sisi, pujian tinggi ini menunjukkan betapa besarnya ekspektasi terhadap Flagg. Ia digadang-gadang bukan hanya sebagai bintang masa depan, tetapi juga kandidat wajah baru NBA dalam beberapa tahun ke depan. 

Banyak pencari bakat menilai keunggulan utamanya terletak pada kemampuan bertahan, fleksibilitas posisi, serta insting bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya.

