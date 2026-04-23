4 Hal yang Membuat Leicester City Alami Kemerosotan Paling Dramatis dalam Sejarah Sepak Bola Inggris

JawaPos.com - Leicester City resmi terdegradasi ke EFL League One usai sepuluh tahun setelah menjuarai Premier League musim 2015/2016.

Kejatuhan ini menjadi salah satu kemerosotan paling dramatis dalam sejarah sepak bola Inggris.

Berikut 4 penyebab utama yang melatarbelakangi turunnya Leicester City ke divisi ketiga, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (23/4).

1. Kegagalan Meraih Hasil Krusial di Laga Penentuan

Pertandingan melawan Hull City menjadi momen penentu nasib Leicester. Tim asuhan Gary Rowett hanya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bertahan.

Namun, hasil imbang membuat mereka kehilangan kesempatan tersebut. Laga berlangsung ketat dengan saling balas gol dari kedua tim. Hasil akhir memastikan Leicester tidak mampu keluar dari zona degradasi.

2. Selisih Poin yang Tidak Terkejar di Akhir Musim

Leicester tertinggal 7 poin dari zona aman saat kompetisi memasuki fase akhir. Dengan hanya dua pertandingan tersisa, peluang mereka untuk bertahan semakin menipis.

Secara matematis, mereka tidak lagi mampu mengejar tim di atasnya. Kondisi ini membuat degradasi menjadi tidak terhindarkan. Tekanan di akhir musim juga berdampak pada performa tim yang tidak stabil.