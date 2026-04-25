Hadapi Tim Thomas Thailand Besok, Fajar Alfian Waspadai Sektor Ganda

Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Shohibul Fikri (kanan). (instagram.com/@badminton.ina)
JawaPos.com - Kapten Tim Piala Thomas Indonesia Fajar Alfian menyatakan ia bersama rekan-rekannya mewaspadai kekuatan Thailand menjelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan penyisihan Grup D, dikutip dari ANTARA.
Indonesia mengawali penampilan di Grup D dengan kemenangan sempurna 5-0 atas Aljazair, sedangkan Thailand dinilai Fajar juga tampil meyakinkan saat memenangi laga pembuka melawan Prancis dengan skor 4-1 terutama berkat kontribusi sektor ganda Negeri Gajah Putih.
Fajar merujuk pada keberhasilan dua pasangan ganda Thailand yang sukses menyumbang poin atas Prancis.
"Thailand hari ini bermain sangat baik bisa mengalahkan Prancis. Dua ganda mereka juga menghasilkan poin,” ujar Fajar dalam keterangan resmi PP PBSI setelah Indonesia mengalahkan Aljazair 5-0 pada laga Grup D di Forum Horsens, Denmark, Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.
Secara khusus Fajar menyoroti keputusan Thailand menurunkan kembali Dechapol Puavaranukroh di sektor ganda putra. Pemain yang sebelumnya dikenal sebagai spesialis ganda campuran itu kembali berpasangan dengan Ruttanapak Oupthong.
Menurut Fajar, kombinasi tersebut menunjukkan fleksibilitas Thailand dalam meracik komposisi pemain, sekaligus memperkuat lini ganda mereka yang akan menjadi ancaman bagi Indonesia pada laga kedua Grup D, Minggu (26/4).
“Dechapol kembali bermain ganda berpasangan dengan Ruttanarak Oupthong yang juga pemain ganda campuran. Sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan,” katanya.
Ia menyebut kekuatan tersebut membuat Thailand menjadi salah satu tim yang harus diwaspadai di fase grup, terutama karena sektor ganda kerap menjadi penentu dalam pertandingan beregu.
"Semoga siapa pun nanti yang diturunkan bisa memberikan yang terbaik," ujar Fajar.
