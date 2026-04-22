Badai Kekecewaan Bernardo Tavares! Harga Diri Persebaya Surabaya Dipertaruhkan di Kandang Malut United

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali berada di persimpangan jalan yang tidak mudah jelang laga tandang ke markas Malut United. Laga pekan ke-29 Super League 2025/2026 ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi juga menjadi momen pembuktian setelah badai kekecewaan yang menerpa tim.

Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Malut United di pekan 29 Super League 2025/2026. Menariknya, Malut United tentu tak akan tinggal diam ketika menerima kedatangan Persebaya Surabaya.

Situasi Green Force saat ini sedang tidak ideal setelah menelan dua kekalahan beruntun yang cukup menyakitkan. Kekalahan tersebut bukan hanya berdampak pada posisi klasemen, tetapi juga mengguncang mental dan kepercayaan diri tim.

Menariknya, Persebaya Surabaya mengalami dua kekalahan beruntun sebelumnya. Pertama kalah 3-0 dari Persija Jakarta di Gelora Bung Karno dan kedua kalah dari Madura United 1-2 di kandang sendiri, Gelora Bung Tomo.

Hasil buruk itu membuat tekanan terhadap tim semakin meningkat, terutama dari suporter yang selama ini setia mendukung. Apalagi kekalahan terakhir terjadi di kandang sendiri, yang selama ini dikenal sebagai benteng kuat.

Sepanjang 28 pekan Super League 2025/2026 yang telah bergulir, Persebaya Surabaya menempati posisi ke-6 dengan perolehan 42 poin.

Hasil tersebut diraih dari 11 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 8 kekalahan yang menunjukkan inkonsistensi performa tim musim ini.

Tekanan kepada tim semakin terasa setelah hasil yang tidak sesuai harapan di dua laga terakhir. Secara beruntun tim mengalami kekalahan, terakhir tim harus menyerah 1-2 dari tim papan bawah, Madura United FC di kandang sendiri.